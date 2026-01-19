La provincia de Buenos Aires registró una caída del 21% en el movimiento turístico en comparación con el mismo período de 2025, según el último informe de la CAME, que advierte además un impacto aún mayor en la Costa Atlántica, donde el descenso alcanzó el 26%. Para todo el territorio bonaerense se estimó un flujo de 3,6 millones de turistas, casi 100 mil menos que el año pasado.

Según el reporte difundido, el inicio de la temporada 2026 estuvo marcado por un cambio en los hábitos de viaje. “Los relevamientos muestran un inicio de temporada marcado por picos de ocupación asociados a fines de semana, eventos y agendas puntuales, más que por reservas anticipadas o estadías largas planificadas con antelación”, señaló la entidad empresaria.

En ese marco, CAME explicó que “la dinámica dominante es la del viaje conveniente: cuando se combinan evento, clima favorable y una propuesta clara, la ocupación sube rápidamente, incluso en destinos que arrancaron con registros moderados”.

Destinos con mejor desempeño

De acuerdo con el informe, “en los destinos con atractivos naturales consolidados, los niveles de ocupación se ubican en rangos altos y muy altos”. En ese grupo se destacan Puerto Iguazú (Misiones) y Ushuaia (Tierra del Fuego).

Entre los destinos bonaerenses, se remarcó el caso de Tandil, donde “el mejor rendimiento volvió a concentrarse en el segmento de cabañas, con un 80% de ocupación, impulsado por el turismo familiar, la naturaleza y eventos deportivos puntuales”. En contraste, la hotelería tradicional mostró niveles más moderados.

También se destacó Chascomús, que registró un 62% de ocupación promedio, con una estadía media de tres noches. “Se consolida como un destino de descanso corto con impacto económico concreto”, precisó la entidad.

Costa Atlántica

En la Costa Atlántica, Mar del Plata alcanzó el 60% de ocupación, aunque el balance general fue negativo. CAME advirtió que la caída interanual del turismo provincial se sintió con mayor fuerza en los principales balnearios, donde el descenso llegó al 26%.

Además, el informe indicó que los gastos turísticos realizados con Cuenta DNI bajaron un 40%, lo que refleja un cambio en el comportamiento del consumidor.

Un turista más prudente

Para la cámara empresaria, “se consolida un cambio estructural en los hábitos de viaje, con un turista que define su salida cada vez más cerca de la fecha, controla el gasto y prioriza experiencias concretas por sobre estadías largas previamente planificadas”.

En distintos puntos de la provincia, los visitantes “no suelen permanecer más de una noche, ya que continúan viaje hacia otros destinos regionales”. En plazas serranas como Tandil, si bien el segmento de cabañas muestra buen desempeño, la hotelería registra mayor rotación y estadías cortas, asociadas a escapadas breves y consumo más contenido.

En contraste, destinos turísticos consolidados como Bariloche y Mar del Plata sostienen estadías más prolongadas, con un promedio cercano a 3,8 noches. En términos generales, la estadía promedio se concentra entre tres y cuatro noches en los destinos de vacaciones plenas.

CAME sostuvo que “los datos de la primera quincena confirman que el gasto turístico sigue siendo significativo y genera un impacto concreto en las economías locales”, aunque con un patrón más racional y selectivo.

En Chascomús, por ejemplo, el gasto promedio fue de $97.000, mientras que en Tandil se observa una estrategia de precios contenidos, con tarifas similares a la temporada anterior para sostener la demanda.

Otro factor clave identificado es la importancia de la agenda de eventos. “El turista se movió menos por destino en abstracto y más por activadores concretos: festivales, carnavales, carreras o ferias”, señala el informe.

También se advierte sobre la creciente dependencia del clima, que vuelve más volátil la temporada y dificulta la planificación financiera de los prestadores.

Por último, la entidad alertó sobre el crecimiento de la oferta informal de alojamiento, que compite de manera directa con la hotelería registrada y presiona los precios a la baja.