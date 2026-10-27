El comercio local sufre el impacto del complejo escenario económico con ventas que apenas repuntan y en ese contexto las librerías pilarenses están en alerta, viviendo una acumulación de meses en franca caída.

Pilar de Todos sondeó al rubro desde donde expresaron que las ventas de títulos “ni siquiera llegan al 50%”.

Desde la Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines (FALPA) se declararon en estado de alerta y destacaron que la facturación real de esos comercios cae un 41,5% en promedio. Además buscan al mismo tiempo que el Congreso Nacional declare la emergencia en el sector. El dato de FALPA surge de un relevamiento que la entidad llevó adelante sobre 1200 comercios independientes en el país.

En diálogo con Pilar de Todos, desde la librería “Todo libro del Pilar” ubicada en la calle Ituzaingó 636, señalaron que la baja registrada por ellos es similar a la de FALPA e incluso “un poco más todavía”.

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“La cantidad de libros vendidos no llega ni al 50%. En lo que respecta a libros usados también la baja es muy notable”, expusieron desde ese histórico comercio.

A su vez, indicaron un factor más que se suma a las pocas ventas: este año no se registraron pedidos de libros por parte de escuelas. Y, además, las fechas especiales, como el Día del Niño, tampoco incidieron positivamente.

“Ni para los chicos hay venta de libros. Para un chico es importante tener una lectura que se pueda tener en la mano, pero se ha perdido todo eso, supongo por una cuestión económica”, expresaron en Todo Libro, al tiempo que mencionaron que por ejemplo “los valores de los servicios se han incrementado fuertemente” en la provincia, por lo que se registra una “pérdida de poder adquisitivo”.

“Los salarios están quietos, no se actualizan. Entonces, de alguna forma se produce un desfasaje y la gente no tiene plata. No hay gente en la calle, no hay gente comprando”, completaron frente al desolador panorama.

A su vez, manifestaron que no hay estrategias o promociones que sirvan para dar vuelta la tendencia negativa. “Por más que pongas ofertas, que ya intentamos, que pongas cosas nuevas o más vistosas, el tema es que no hay gente. La gente que pasa, mira, comenta ´qué lindo, qué lindo´, pero se va. No hay plata en la calle. El libro siempre está en segundo término; primero está la comida, y si ya con la comida tenemos problemas, ¿qué podemos esperar? Pero tampoco el gobierno hace nada como para ayudar”, cerraron.

En el caso de una librería ubicada en un complejo comercial del distrito, el panorama, aunque con matices, también es complejo.

En ese caso, señalaron a Pilar de Todos que las ventas no dependen tanto de algunas fechas puntuales, sino del movimiento de gente que se da en esos conglomerados.

En ese contexto, señalaron que “es notorio el descenso en las ventas”, lógica que se da “desde fines del año pasado” aproximadamente, con “la sensación que se está profundizando”.

“En una época había gente que llevaba dos, tres, cuatro libros. Hoy en día si se lleva uno o dos, depende del poder adquisitivo de cada uno, pero se está restringiendo el consumo individual. A veces el precio de venta al público hace que la gente, sobre todo la que tiene consumos repetidos, esté restringiendo el volumen de consumo. Hay muchos factores sociales que hacen que el libro, siendo un bien de consumo cultural, en un contexto recesivo quede un poco postergado ante el aumento de gastos de vida, de la canasta; es significativa la baja”, plantearon.

Al mismo tiempo, señalaron que las promociones bancarias o cuotas sin interés “ayudan mucho”, “pero no alcanza” y expusieron que durante las Fiestas de fin de año como Navidad, o las vacaciones, donde mucha gente se traslada a countries y barrios cerrados de Pilar, la venta suele repuntar, aunque adelantaron que “no hay optimismo en vistas al año que viene tampoco”.

“En franca caída”

Desde Pasen y Lean, librería ubicada en Del Viso, coincidieron en que el escenario que enfrenta el sector es complejo.

“La venta de libros viene en franca caída, y no solamente en estos meses: lo venimos viendo básicamente en los últimos tres años”, expuso Adriana, una de las propietarias del lugar.

“La preocupación es muy grande. La Federación Argentina de Librerías, y Afines (FALPA), habla, a nivel país, de un 41% menos de facturación. Nosotras somos una librería chica, de barrio, y lo vemos en el día a día. Lo vemos, por ejemplo, en las épocas fuertes para la venta de libros, como es la temporada escolar: este año hubo mucho menos pedidos que el año anterior, y el anterior mucho menos que el otro. Por eso podemos decir que la caída anda entre un 30 y un 40%”, detalló.

Al igual que en otros locales del rubro, Adriana expuso que las fechas especiales, como el Día del Niño o Reyes, no sirvieron para modificar la tendencia.

“Pasa lo mismo en las fechas en que se suele regalar libros: Día del Niño, Reyes, Navidad. (El libro) se considera un artículo de lujo, pero depende de cómo lo mires, para mí es un artículo de primera necesidad”, añadió.

En cuanto a si la reducción de ventas responde a la crisis económica o al cambio de consumo de textos, por ejemplo, orientados hacia lo digital, la titular de Pasen y Lean expuso que responde a una combinación de ambos factores.

“Existe la posibilidad de que los chicos lean en formato PDF, pero muchos de los que leen en PDF, en el teléfono o en la computadora, lo hacen porque no tienen la posibilidad de comprar el libro. Muchas chicas dicen: ‘a mí me encantaría tener un libro físico’. Es cierto que también circula mucho la fotocopia. No sé si es un tema económico o de comodidad, pero lo cierto es que no tiene la misma recepción leer un texto desde una fotocopia que desde un libro. Lo mismo pasa con las cuestiones digitales: no se producen las mismas conexiones neurolingüísticas leyendo una pantalla que pasando las hojas de un libro, además de la relación que vos entablas con ese material”, comparó.

“Pero sí, tiene que ver con las nuevas maneras de acercarse a la lectura a través de las plataformas, y también con una cuestión económica. Vuelvo a lo mismo: qué valor le das al libro. Ahí está la diferencia. Con nuestros pequeños granitos de arena tratamos de formar lectores del elemento libro. La situación, está pasando por un momento muy dramático. Los comunicados que salen de la fundación FALPA no son alentadores. Se está hablando de la exención de algunos impuestos, pero hasta que se concrete y forme parte del día a día, tarda en impactar, si es que alguna vez se hace”, cerró.

Autores locales

Desde la Asociación Civil Autores Locales de Pilar (ALP), expusieron que se viven “dos realidades”, una la que se percibe en la librería tradicional, y otro en su propio espacio, que ya tiene 14 años de vida.

“El público es muy particular, porque solo compran los libros que publicamos con la editorial, buscan los libros porque conocen la autoría”, expuso Noelia, de El Bodegón Ediciones.

Su socio, Víctor Koprivsek, coordinador del movimiento Autores Locales de Pilar, habló de esas “dos realidades”.

“En la librería tradicional se siente el golpe, no estamos vendiendo lo mismo que en otros años”, admitió.

La otra cara, la de un movimiento con 14 años de historia y entre 60 y 70 autoras y autores —vecinas y vecinos con libros publicados— el trabajo es autogestivo y colectivo: “Tiramos todos para el mismo lado. El año pasado vendimos más de 1000 libros, y este año ya estamos llegando a los 1000. No es que estamos vendiendo un montón de libros, pero cada ejemplar vendido cuenta”, añadió.

Los viernes y sábados están en la Plaza 12 de Octubre de Pilar, dentro de la feria de emprendedores y frente a la Escuela Nº 1.

Además, van a ferias de otras localidades, organizan encuentros en escuelas, participaron de las Fiestas Patronales y cuentan con un programa de radio.

“Nuestros libros, son parte del patrimonio cultural y de la identidad del municipio de Pilar”, expuso Koprivsek. El catálogo del movimiento reúne casi 300 títulos entre novelas, cuentos, libros infantiles, poesía, ensayos e historia local.