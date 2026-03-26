La nueva funcionalidad permite gestionar préstamos personales desde el chatbot PIA de Banco Provincia en WhatsApp, sin necesidad de ir a una sucursal y con validación segura. Conocé el paso a paso para gestionarlos.

El Banco provincia lanzó una nueva opción de operación para sus clientes a través de los canales digitales: ahora les brinda la posibilidad de consultar, simular y contratar préstamos personales a través de WhatsApp.

“La iniciativa apunta a fortalecer la autogestión, ampliar el acceso al financiamiento y seguir ampliando los canales para contratar productos”, se indicó desde el Banco en un comunicado oficial.

El banco explicó que “la operatoria es simple y segura ”, indicaron.

Los pasos a seguir son los siguientes:



Desde chatbot PIA del Banco, la persona debe ingresar a la opción Préstamo Personal, donde encontrará una oferta acorde a su calificación crediticia. La propuesta es la misma que también tiene disponible en Cuenta DNI y en el home banking.

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Una vez visualizadas en el chat las condiciones del préstamo, la persona puede modificar el monto y el plazo de acuerdo con su conveniencia, siempre dentro del margen que le permite el Banco.

De esta manera, se unifica la experiencia digital a través de diferentes canales y se les ofrecen a las y los clientes diversas alternativas para contratar el préstamo. En todos los casos, se facilita la toma de decisiones con información clara sobre montos, plazos y tasas.

El Banco aclaró que en esta primera etapa, el nuevo servicio a través de la app de mensajería instantánea solo está disponible para empleados del sector público que cobran sus haberes a través del Banco.

De acuerdo a datos difundidos por la entidad, “actualmente, el principal canal de colocación de préstamos personales es la billetera digital Cuenta DNI, que en lo que va de 2026 permitió gestionar el 40% de todos los préstamos personales otorgados por Banco Provincia. Con el WhatsApp se abre una tercera opción para contratar este producto desde el smartphone”.

Paso a paso: cómo solicitar un préstamo personal por WhatsApp

Iniciar el contacto

La persona debe escribir al WhatsApp oficial del Banco Provincia e ingresar al menú de opciones. Allí selecciona “Personas” y luego “Préstamo Personal”.

Identificación del cliente

El sistema solicita el número de DNI para validar la identidad. A continuación, se muestran los datos registrados para su confirmación.

Consulta de oferta disponible

Una vez validado, el sistema informa si existe una oferta de préstamo vigente. En ese caso, se detalla el monto máximo disponible para solicitar.

Acceso al detalle del préstamo



Si la persona está interesada, puede seleccionar “Quiero saber más” para conocer las condiciones: monto, cantidad de cuotas, tasa de interés (TNA) y costo financiero total (CFTEA).

Validación biométrica

Para avanzar, se realiza una verificación de identidad mediante biometría, garantizando la seguridad de la operación.

Personalización del crédito

Los/las clientes/as pueden aceptar la oferta o modificar variables como el monto y el plazo, según sus necesidades.

Revisión de documentación

Antes de confirmar, se ponen a disposición los Términos y Condiciones y el contrato del préstamo para su lectura.

Confirmación de la operación

Para finalizar, se debe seleccionar la opción “Confirmo préstamo”. Esto implica la aceptación de las condiciones y la contratación del crédito.

Recepción del contrato

Una vez confirmado, se recibe el contrato completo por correo electrónico y queda disponible en su legajo digital.

Gestión posterior

Desde el mismo canal, la persona puede acceder a información sobre cuotas, pagos, cancelación o revocación del préstamo.

Fuente: Agencia DIB