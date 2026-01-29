La Dirección de Vialidad Nacional habilitó una consulta popular para avanzar en la actualización de las tarifas de los peajes en los Accesos Norte y Oeste a la Ciudad de Buenos Aires.

Por medio de un comunicado expresaron que. Por un plazo de 15 días, “se pone disposición de la población la información vinculada a la propuesta de actualización de tarifas, así como a las obras de rehabilitación y mejora que se prevén ejecutar sobre la traza”.

Asimismo consideraron que “la propuesta de actualización tarifaria se encuentra asociada a la necesidad de garantizar la adecuada prestación del servicio, la conservación de la infraestructura vial y la ejecución de tareas de rehabilitación que permitan mejorar las condiciones de seguridad, transitabilidad y confort para los usuarios”.

Y mencionaron que se prevé “la realización de trabajos de rehabilitación integral de calzadas, mejoras en la señalización horizontal y vertical, adecuaciones en sistemas de drenaje, mantenimiento estructural y otras intervenciones”.

Modalidades de cobro

La propuesta también contempla adecuaciones vinculadas a las modalidades de cobro manual y electrónico.

“Los cuadros tarifarios prevén una diferenciación que, en los tiempos y condiciones autorizados, podrá implicar la aplicación de una tarifa equivalente al doble para quienes utilicen las vías de cobro manual, dentro de los valores máximos establecidos, con el objetivo de promover una transición progresiva hacia el uso del sistema TelePASE”, indicaron.

Tarifas

Desde Vialidad, a su vez confeccionaron un cuadro comparativo de las tarifas vigentes y las tarifas propuestas correspondientes a la categoría automóviles.

Cómo participar de la consulta ciudadana

La convocatoria se desarrollará de manera online a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina mediante la RESOL-2026-117-APN-DNV#MEC, y se extenderá por un plazo de quince (15) días hábiles administrativos.

Durante ese período, las personas interesadas podrán acceder a los proyectos de norma, a los cuadros tarifarios propuestos, al detalle de las obras previstas y al formulario para la presentación de opiniones y propuestas a través del sitio web de Consultas ciudadanas vigentes de Vialidad Nacional.

Finalizado el proceso, el equipo técnico del organismo elaborará un informe que recopilará las presentaciones realizadas por la ciudadanía para luego dar a conocer el nuevo cuadro tarifario.