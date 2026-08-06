Una maniobra de Franco Colapinto fue destacada como la mejor de julio en la Fórmula 1.

Así, el piloto pilarense fue galardonado por ser el protagonista del “Mejor adelantamiento del mes” por encima de Max Verstappen y Lewis Hamilton.

El deportista del equipo Alpine reunió el 56% de los votos en la encuesta oficial de la categoría que se conoció este pasado miércoles gracias al increíble doble sobrepaso a Liam Lawson (Red Bull) y Pierre Gasly (Alpine) en una misma acción, durante el Gran Premio de Bélgica en Spa Francorchamps.

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La maniobra de Colapinto fue espectacular en varios sentidos. Superó a dos rivales a la vez; uno de ellos, Gasly, su compañero en la escudería francesa; y finalmente, al pasarlos alcanzó el décimo lugar, el último que otorga puntos en la Fórmula 1.

Colapinto, por encima de Verstappen y Hamilton

El escolta fue Max Verstappen, por superar a Lewis Hamilton en el GP de Hungría (con el 37% de los votos). Mucho más lejos terminaron Lawson por su maniobra sobre Oscar Piastri, y Arvid Lindblad por un adelantamiento sobre Hamilton (ambos con el 3%). El último lugar también fue para Verstappen, cuando en Silverstone dejó atrás a su compañero Isack Hadjar (1%).

Es la segunda ocasión que Franco es reconocido como el Mejor Adelantamiento. En noviembre de 2024, cuando corría en Williams, fue distinguido por un sobrepaso al Aston Martin de Fernando Alonso en el circuito de Austin, Texas.