En la pista del Centro de Educación Física (CEF) N° 3 “Profesor Hugo La Nasa” de la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay, se desarrolló durante el pasado fin de semana la 55° edición del Campeonato Nacional de la categoría U20, que además sirvió como evaluativo para el Iberoamericano de esta categoría.

Fueron de la partida competidores llegados desde todas las provincias de nuestro país, quienes demostraron un gran rendimiento y terminaron configurando un certamen de alto nivel deportivo.

Y en ese marco dijeron presente tres atletas de la Escuela Municipal de Atletismo, quienes habían asegurado su lugar luego de haberse consagrado campeones provinciales pocos días atrás en La Plata.

“Estamos contentos y orgullosos por la participación de los alumnos de nuestra Escuela Municipal de Atletismo, quienes venían de ganar el título provincial. Todo esto no hace más que ratificar su talento y compromiso y el gran trabajo que se hace día a día en nuestra Escuela”, remarcó el director general de Deportes, Fernando Trillo.

Puede interesarte

Los representantes locales fueron Facundo Hamasaki, Elina Donnewald y Mateo Ivaldi, quienes no solo demostraron estar a la altura de las circunstancias sino que completaron muy buenas producciones.

Es más, Hamasaki se dio el gusto de subirse al tercer escalón del podio y colgarse la medalla de bronce como uno de los integrantes de la Posta 4x100 de la Federación Bonaerense.

“Como siempre ocurre, fue un lindo torneo. Es una categoría con muy buenos deportistas, mucha presencia de atletas y de gran nivel”, destacó la profesora Valeria Paz, quien comparte la docencia en la Escuela Municipal de Atletismo junto a su colega Pablo Chionetti.

“Facu había ido el Nacional U18 en Concepción del Uruguay, mientras que para Eli y Mateo fue su primer Nacional. Esa vivencia, esa experiencia es super nueva y estaban con ganas de estar ahí y nerviosos también. Compitieron bien, quizás no terminaron saliendo algunas marquitas porque el clima fue horrible”, analizó Valeria.

Más allá de eso, la reconocida entrenadora indicó que “siempre es positive participar de esos torneos y estar en esos niveles”. “Facundo pasó a la final, Eli también y quedó 5° entre 16 en su primera experiencia, acercándose a esos niveles nacionales”, sumó.

Uno por uno

De los tres pílarenses que viajaron a Concepción del Uruguay, el más destacado fue el velocista Facundo Hamasaki, quien ya había participado de un Nacional pero de la divisional U18 y en 2024 fue campeón de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata.

Esta vez, Facundo participó de los 100 metros y fue 3° en la final “B” con un tiempo de 11,35 segundos. El ganador de esta final fue Santino Cocco con un registro de 11,14 segundos.

Pero lo mejor para el exponente local llegó en la Posta 4x100 ya que integrando el equipo de la Federación de la provincia de Buenos Aires finalizó tercero y se colgó la medalla de bronce.

Hamasaki integró la cuarteta junto a Brandon Montiel, Aaron Kawabata y Diego Teijeiro, firmando un crono de 44,81 segundos.

El primero de la Carrera fue el equipo de la Federación Atlética Metropolitana con un registro de 43,06 segundos y la plata se la llevó la escuadra de Santa Fe con un tiempo de 43,92 segundos.

Entre las damas, Elina Donnewald tuvo su bautismo en un torneo Nacional y lo hizo de la mejor manera ya que fue 5° en la prueba de salto en alto.

La victoria quedó en poder de Morena Arpires, que representa a la Federación Metropolitana pero integra los equipos de Pilar en los Juegos Bonaerenses. Morena marcó 1,59 metros. La plata se la adjudicó la también porteña Lola Tocino con 1,56 y el bronce fue para la mendocina Ana Pozzoli también con 1,56 metros.

Elina se clasificó para la final y finalizó 5° con un registro de 1,53 metros, muy cerca de la zona de medallas.

Finalmente, tras su doblete provincial, Mateo Ivaldi también tuvo su estreno Nacional. Y por duplicado. Ivaldi metió un disparo de 31,48 metros y culminó 9° en el lanzamiento de disco (el ganador fue Lucas Miño de Entre Ríos con 51,21 metros), y en el lanzamiento de bala quedó 11° con 9,62 metros. En este caso, el vencedor fue el porteño Joaquín Díaz con 16,07 metros.

Escuela Municipal de Atletismo

La Escuela Municipal de Atletismo es gratuita y funciona los lunes, martes y jueves desde las 17 en el Polideportivo Municipal de Pilar. Las clases son dictadas por los profesores Valeria Paz y Pablo Chionetti y pueden participar vecinos y vecinas a partir de los 6 años y sin límite de edad. La Escuela de Mini Atletismo (6 a 11 años) dicta sus clases los lunes y miércoles a las 17.30 y los jueves a las 17, mientras que la Escuela Municipal de Atletismo desarrolla sus entrenamientos los lunes y jueves a las 18 y los martes a las 17. Los interesados deben acercarse en los días y horarios de las prácticas.