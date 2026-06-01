La Escuela Municipal de Taekwondo se lució en el torneo más importante de la primera parte del año a nivel nacional.

Un conjunto de ocho representantes locales dijo presente en el Torneo Nacional Apertura que se desarrolló en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) de la Capital Federal y su trabajo fue sencillamente notable.

Es que la delegación local, compuesta por ocho jóvenes artistas marciales, se adjudicó tres títulos nacionales y un subcampeonato, para instalarse como una de las mejores del evento.

Los nuevos campeones nacionales son Alma Acosta, Sofía Rodríguez y Marcos Acosta, mientras que Francesca Medina también completó un certamen de alto nivel y se adjudicó el subcampeonato.

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“Es un gran orgullo para todos que los chicos y las chicas de nuestra Escuela Municipal de Taekwondo no solo participen sino que, además, lo hagan de la manera en la que lo hicieron. Es una gran alegría poder acompañarlos en este camino y celebramos juntos las conquistas realizadas”, destacó el director general de Deportes, Fernando Trillo.

La competencia, para la que había que clasificarse durante los primeros evaluativos del año, se concretó a lo largo de cuatro días y los representantes locales fueron claramente de menor a mayor en su cosecha.

“Estamos felices. Tener tres campeones nacionales y una subcampeona es estupendo. Los tres chicos que ganaron lo hicieron de manera espectacular y Francesca, que entró en una nueva categoría, salió segunda tras cuatro luchas. Se mandó un torneo impresionante”, evaluó Damián Malaquías, quien se desempeña como coordinador de la Escuela Municipal de Taekwondo y fue el jefe de equipo.

El torneo

Durante la jornada del sábado, que fue la primera de acción para nuestros representantes combatieron tres cinturones negros sin lograr subirse al podio, en tanto el domingo lo hicieron cinco cinturones rojos y la cosecha fue de cuatro medallas.

“El sábado no trajimos nada. Hubo muy buen nivel de Danes y no pudimos llegar a ninguna medalla. El sábado de cinco chicos trajimos cuatro medallas, tremendo. El lunes fue jornada de Poomsae pero nosotros no tuvimos representantes”, confió Malaquías.

Una de las más destacadas fue Alma Acosta, quien se consagró campeona nacional de la categoría cinturón rojo hasta 51 kilos luego de tres exigentes peleas. De esta forma, se coronó tricampeona nacional.

También hizo tres peleas en camino al título Sofía Rodríguez, quien se consagró como la mejor del Nacional Apertura en la divisional Juveniles cinturones rojo de hasta 46 kilos.

Por su parte, Marcos Acosta se subió al escalón más alto del podio en la categoría Adultos cinturón rojo hasta 58 kilos luego de efectuar dos intensos combates.

También fue estupendo lo hecho por Francesca Medina, quien quedó al borde de una nueva consagración. Francesca compitió en Juveniles cinturón rojo hasta 59 kilos y protagonizó cuatro peleas, cayendo en una final de altísimo nivel.

El conjunto local también estuvo integrado por Dylan Avaca, Román Vuidepot, Milan Acosta y Ramiro Santillán, quienes cayeron en las rondas preliminares. El equipo tuvo como coaches a Sonia Malaquías y Sebastián San Juan.

Malaquías destacó como un factor vital que “en diciembre de 2025 sumamos al equipo al preparador físico Alejandro Ausades quien fue clave en la mejoría y ajustes del equipo que encara un gran año de competencia”. “Los chicos tienen dos estímulos semanales junto al Profe Alejandro quien los potencia físicamente. La preparación física en el deporte de combate es vital para lograr los objetivos, ya sea a corto o a largo plazo”, completó.