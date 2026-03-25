El piloto Pilarense Franco Colapinto (Alpine) expresó su emoción por su primera participación en el Gran Premio de Japón y reconoció que era uno de sus sueños estar allí.

“¡Al fin hola Suzuka, siempre soñé con correr en Japón! De menos a más vamos por un buen finde”, fue el mensaje que compartió el argentino en sus redes sociales.

Colapinto viene de tener una de las mejores actuaciones de su carrera tras reponerse de varias adversidades como una bandera amarilla que le llegó en el peor momento y un choque del francés Esteban Ocon (Haas), el argentino pudo finalizar décimo en el GP de China y así sumar sus primeros puntos desde que está en la escudería francesa Alpine.

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En lo que respecta a la pelea por el campeonato, luego de dos fechas el líder es el británico George Russell (Mercedes), con 51 puntos, mientras que su compañero de equipo, el italiano Andrea Kimi Antonelli, lo escolta con 47.

Un poco más abajo, con 34 y 33, están los pilotos de Ferrari, que son el monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton.

La publicación que compartió Colapinto en sus redes sociales antes del GP d

e Japón