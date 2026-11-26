La Copa de la Liga Municipal de Fútbol 7 Femenino, uno de los certámenes organizados por la Comuna a través de la dirección general de Deportes, ya transita su tramo decisivo y está a poco de conocer a sus ganadores.

El pasado fin de semana, en las canchas dispuestas en el Polideportivo Municipal de Pilar, se disputaron las semifinales de los tres niveles de este segundo torneo de la temporada: las Copas de Oro, Plata y Bronce.

Fue una extensa y entretenida jornada que, ante una buena cantidad de público que fue rotando a lo largo de la tarde, disfrutó de buenos partidos y múltiples emociones. En este caso se anotaron 17 goles en seis partidos, a un promedio de 2,8 por juego.

Las tres finales se disputarán el próximo sábado 28 en el mismo Polideportivo Municipal de Pilar y allí quedarán coronados los campeones de la Copa.

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Semis

La Copa de Oro ha tenido mucha lógica en devenir ya que llegaron a la final los dos campeones de la Liga: Las Lobis de Presidente Derqui y Polideportivo Agustoni.

En las semifinales, Las Lobis jugó un muy buen partido y se impuso ante el ascendente Flecha Azul por 3 a 1, el mismo resultado con el que el Poli Agustoni superó a Agustoni FC en una nueva edición del clásico barrial

En la Copa de Plata, Carpe Diem extendió su buen momento de forma para despachar a De Taquito. El partido fue intenso, muy parejo y acabó igualado 2 a 2 pero en los penales venció Carpe Diem y se aseguró un lugar en la definición.

El otro finalista es A Todo o Nada Violeta, que también protagonizó un duelo de alto voltaje y le terminó ganando a Las Tóxicas por 2 a 1.

Por último, en la Copa de Bronce, Racing impuso la lógica y derrotó con lo justo a Villa Astolfi por 1 a 0, en tanto su rival en la final será Las Pibas FC, que dio el golpe de la jornada y batió también por 1 a 0 a A Todo o Nada Rosa.

Como dato saliente vale remarcar que cinco de los equipos finalistas disputaron la Liga en la Zona 1 y solo el ganador de la Zona 2, Poli Agustoni, llegó a una definición.

Finales

Las finales de la Copa de la Liga Municipal de Fútbol 7 Femenino se desarrollarán el próximo sábado 28 en las instalaciones del Polideportivo Municipal de Pilar con acceso libre y gratuito.

La jornada se abrirá a las 15 con la definición de la copa de Bronce entre Racing y Las Pibas FC. A continuación, desde las 16.10, se dará la final de la Copa de Plata entre Carpe Diem y A Todo o Nada Violeta, mientras que a las 17.15 se agendó el pitazo inicial de la gran final de la Copa de Oro que tendrá de un lado a Las Lobis y del otro a Poli Agustoni.