El próximo sábado 21 de febrero se disputará una nueva edición de la Copa “Municipalidad de Pilar” de Beach Vóley, organizada por el Municipio a través de la dirección general de Deportes, empezando a ponerle punto final a una nueva exitosa temporada de la disciplina.

Como es tradicional, el certamen se llevará a cabo en el sector destinado a deportes sobre arena del Polideportivo Municipal de Pilar desde las 9, y apunta a la participación de jóvenes de ambos sexos. En esta oportunidad, la acción estará dividida en las categorías Sub 15, 17 y 19, de ambas ramas.

“Ya vamos por el tercer mes de otra gran temporada de ese clásico que es la Escuela Municipal de Beach Vóley y, como ya se ha vuelto tradición, vamos a disputar una nueva edición de la copa “Municipalidad de Pilar”, informó el director general de Deportes, Fernando Trillo.

“Como siempre lo decimos, para todos nosotros es una enorme alegría poder ofrecerle a nuestros chicos y chicas esta posibilidad de una jornada de competencias que, no dudamos, tendrá una gran cantidad de participantes y un alto nivel deportivo”, agregó.

Inscripción

Los interesados en ser de la partida pueden inscribirse de manera gratuita hasta el jueves 19 de febrero. Se debe hacer solamente a través del WhatsApp de Mi Muni al 11-5238-6864. Por esa vía, pueden abrir la charla enviando la palabra “Vóley” o “Deportes” y luego completar el formulario de inscripción por parejas. “Será un sábado estupendo, seguramente con cupos completos y en un escenario de primer nivel”, señaló Trillo.

Aquellos vecinos que no puedan completar ese proceso, podrán acercarse el mismo sábado 21 antes de las 8.30 y anotarse en el lugar. A las 8.30 se efectuará el sorteo de los fixtures y el campeonato arrancará a las 9.

Como ocurrió a partir de la edición del año pasado, la intención de los organizadores es que puedan participar solo jugadores y jugadoras con residencia en Pilar, que desde hace ya largo rato es una potencia de la disciplina a nivel provincial.

“Nuestra idea pasa por llevar adelante un torneo para las divisiones formativas, que es esencialmente a los que apuntamos con el trabajo de la Escuela Municipal. Estamos seguros que será un lindo torneo, que se convertirá en un lindo lugar de encuentros y además tendrá un nivel deportivo más que interesante”, indicó el profesor Arturo Carey, quien comparte el trabajo docente en la Escuela Municipal de Beach Vóley con su colega Mariano Cecchi.

A propósito, Cecchi destacó la relevancia que ha cobrado el vóley de playa también en nuestro distrito, confiando que al espacio que funciona durante la temporada estival “llegan muchos jugadores del indoor que buscan extender la temporada sobre arena, pero también muchos otros que se acercan porque les interesa específicamente el beach y quieren jugarlo y entrenarlo”.

Escuela Municipal de Beach Vóley

La Escuela Municipal de Beach Vóley trabaja de manera gratuita todos los martes y jueves de 18 a 20.30 en el Polideportivo Municipal de Pilar. Las clases apuntan a la participación de chicos y chicas de 12 a 19 años y las dictan los profesores Arturo Carey y Mariano Cecchi.