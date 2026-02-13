El hockey de Pilar tendrá su gran fiesta el próximo sábado 21 de febrero con la disputa de la quinta edición de la Copa “Municipalidad de Pilar”, que es organizada por la Comuna a través de la dirección general de Deportes.

Este año, la actividad se desarrollará en las instalaciones del Club Cerro Pilar (Las Truchas 1220) y será animada por los equipos de la categoría Mayores femenino de seis clubes de nuestro distrito. La entrada para presenciar los partidos será gratuita.

Estas instituciones participan de los torneos organizados por la Asociación Amateur de Hockey sobre Césped de Buenos Aires (AAHBA) por lo que además el certamen supone una buena oportunidad para seguir preparándose para el inicio oficial de la temporada.

Puede interesarte

“Estamos muy contentos, orgullosos y expectantes por poder llevar adelante esta competencia que reúne a seis de los clubes de Pilar que participan de los torneos de la AAHBA. No dudamos que será una hermosa jornada de encuentro y gran nivel deportivo”, señaló el director general de Deportes, Fernando Trillo.

La edición 2026 de la Copa será protagonizada por el dueño de casa, Cerro Pilar, y por los elencos de Atlético Pilar, Los Pinos, San Patricio, Sociedad Hebraica y Champagnat.

“Queremos agradecer a la disposición de los clubes que fueron invitados e inmediatamente nos dieron el si para ser parte del torneo. Será una gran fiesta del deporte local todo y de la familia del hockey en especial, que es una de las disciplinas que ha explotado en nuestro distrito durante los últimos años”, indicó Trillo, al tiempo que agradeció “el permanente acompañamiento del intendente Federico Achával”.

Los seis conjuntos participantes fueron divididos en dos grupos con tres integrantes cada uno. Allí se medirán todos contra todos (cada equipo jugará dos partidos) y se ubicarán de acuerdo a la cantidad de puntos cosechado. En caso de igualdad en puntos, las posiciones se definirán por diferencia de gol. Los primeros de cada zona avanzarán a la gran final.

La Copa “Municipalidad de Pilar” ya tiene cuatro ediciones aunque hace más de una década que no se disputa. Las primeras tres versiones (2011, 12 y 13) el campeón fue San Patricio, mientras que en 2014 se coronó la Asociación Deportiva Francesa.

Los cruces

La jornada de encuentros comenzará bien temprano. El campeonato fue dividido en dos grupos de tres equipos cada uno, cuyos ganadores afrontarán la final por la Copa Pilar.

En la Zona A participarán Atlético, Champagnat y San Patricio, mientras que al grupo “B” lo conformarán Cerro Pilar, Los Pinos y Sociedad Hebraica.

La jornada se iniciará a las 9 con el encuentro de apertura, que tendrá carácter amistoso, entre la Escuela Municipal de Hockey y la Intermedia de Cerro Pilar. Y a continuación comenzará la disputa de la Copa “Municipalidad de Pilar”.

A las 9.40 el primer partido lo animarán San Patricio-Champagnat, a las 10.15 se cruzarán Hebraica-Cerro, en tanto a las 11 saltarán al sintético Atlético-San Patricio

En la continuidad de la agenda, a las 11.45 fue programado Los Pinos-Cerro, a las 12.30 arrancará Champagnat-Atlétic y, desde las 13.15 jugarán Los Pinos-Hebraica.

Tras ese duelo quedarán definidas las posiciones de ambas zonas y se abrirá un espacio de recuperación. La final está prevista para las 15.15 y luego se procederá a la premiación del campeón y el subcampeón.

Los partidos tendrán una duración de 30 minutos divididos en dos tiempos de 15 y cada escuadra se asegurará, como mínimo, disputar dos encuentros.