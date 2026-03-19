Este fin de semana se pondrán en marcha los torneos organizados por la Federación Metropolitana de Balonmano (Femebal) y se encenderán las ilusiones de todos los equipos de la Escuela Municipal de Handball (Muni Pilar), que iniciaran una nueva temporada entre los mejores equipos del país.

Este primer semestre de competencias, Muni Pilar tendrá acción para los equipos de mayores de ambas ramas y las divisiones inferiores masculinas y femeninas.

Puede interesarte

Será la primera vez que Muni Pilar tendrá tira completa en damas y en caballeros, y para el segundo tramo del año se espera que ingrese la categoría Mini por lo que Pilar estará en condiciones de ascender de categoría.

“Estamos muy contentos y orgullosos de poder iniciar una nueva temporada de competencias en el ámbito de Femebal. La Escuela municipal de Handball no para de crecer y nuestros equipos crecen y se potencian. No tenemos dudas que este año será, nuevamente, de muy buenos resultados”, destacó el director general de Deportes, Fernando Trillo.

El primer torneo del año se pondrá en marcha entre el sábado 21 y el domingo 22 y se extenderá hasta mediados de junio, al menor en su etapa regular.

Mayores

El equipo masculino de Mayores continuará disputando el torneo de la Tercera División aunque en esta oportunidad con el objetivo claro de pelear en los primeros lugares de la tabla. El equipo seguirá siendo dirigido por el profesor Daniel Rotela y mixtura la experiencia de varios muchachos con una importante cantidad de jóvenes provenientes de la Escuela Municipal.

El debut de los Mayores de Muni Pilar será este domingo 22 desde las 18.30 como visitante de Lanús. La zona se completa con Atlanta, Tres de Febrero, Palermo Handball, Sociedad Alemana de Gimnasia (SAG) de Los Polvorines, Racing Club, Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó, Goethe, Ituzaingó, Juana Manso, Vicente López, Chacarita Juniors, Muni San Martín, Escobar y SAG Villa Ballester.

Por su parte, el combinado femenino de Mayores militará en la Cuarta división y el estreno se dará este sábado 21 como visitante de Ituzaingó. La escuadra local seguirá teniendo en el banquillo a Martín Umbert, quien orientará un equipo que seguirá contando con la experiencia de varios nombres de peso y múltiples jovencitas que provienen de la Escuela Municipal.

La zona se completa con Platense, Muni Escobar, Chacharita Juniors, Deportivo Morón, FEINCO, San Andrés, Argentinos Juniors, Dorrego Handball, Muni Vicente López, Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Federal Juniors y Universidad Nacional de Luján (UNLU).

La cantera

También el fin de semana se pondrá en marcha una nueva temporada para las divisiones formativas de Muni Pilar en Femebal, la segunda consecutiva, y en la que pugnará por tener los mismos muy buenos resultados del año pasado.

La tira masculina será parte de la Primera “E” y Pilar dará batalla en las categorías Infantiles, Menores, Cadetes, Juveniles y Juniors.

El debut será este sábado 21 como local de Villa Elisa, desde las 9.30 y en el Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci”. Los conjuntos masculinos son dirigidos por los profesores Maximiliano Almirón y Braian Vergara.

El grupo también está conformado por Platense, San Fernando Handball, Defensores de Moreno, Estrella del Sur, Vicente López, Deportivo Morón, La Unión Villa Giambruno, Don Bosco Handball Uribelarrea, Muni Las Heras, Argentinos Juniors, Comunicaciones, IDJ San Martín, SAPA de Marcos Paz, Defensores de Glew, El Portugués e Isidro Casanova.

Finalmente, las inferiores femeninas, dirigidas por la profesora Camila Duhau, serán parte de la Primera “F” y por la 1° fecha se las verán como visitantes de Platense este domingo 22 a partir de las 11. Muni Pilar presentará Infantiles, Menores, Cadetas, Juveniles y Juniors.

Los otros rivales de Pilar en la fase inicial serán UNLU, IDJ San Martin, All Boys, Juan Cruz Varela, Estrella del Sur, Círculo General Belgrano, villa Elisa, Quilmes, Muni Vicente López, SAPA de Marcos Paz, Nueva Chicago, Deportivo Morón y Comunicaciones.

