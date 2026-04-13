La edición 2026 de los Juegos Bonaerenses ya está en marcha. El almanaque dio la vuelta y se puso en marcha la 35° edición de la competencia deportiva y cultural más relevante del territorio provincial.

En las últimas horas, el gobierno de la provincia de Buenos Aires hizo abrió la inscripción para intervenir del certamen.

Como ya es habitual, la actividad deportiva se dividirá en cuatro categorías: Juveniles,

Adultos Mayores, Personas con Discapacidad (PCD) y Personas Trasplantadas.

“En 2025 disfrutamos de otro gran año en los Juegos Bonaerenses. Recordamos que superamos los récords en materia de inscripción, recibimos una gran cantidad de competencias regionales y en Mar del Plata sumamos 29 medallas Estoy convencido que este año la historia irá en el mismo sentido”, indicó el director general de Deportes, Fernando Trillo.

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Como se ha venido implementando en los últimos años, el proceso de inscripción será completamente virtual, podrá ser concretada por cada participante desde su domicilio (con la asistencia de un mayor) y se extenderá hasta el 15 de mayo.

Los interesados deben llevarla a cabo a través del WhatsApp de #MiMuni al 11-5-238-6864 o ingresando a plenus.juegos.gba.gob.ar. De todos modos, desde la dirección general de Deportes municipal remarcaron que asesorarán y evacuarán dudas y consultas en el correo electrónico [email protected].

“La Etapa Municipal estará en condiciones de comenzar el 18 de mayo y podrá

extenderse hasta 10 días antes de la fecha de disputa del Regional correspondiente a la

disciplina. La instancia Regional se abrirá el 4 de agosto e irá hasta el 2 de octubre. La fase Inter Regional (para las disciplinas en equipos formados por más de cuatro integrantes) se concretará durante septiembre, en tanto la Final Provincial será en octubre o noviembre en Mar del Plata”, confió Trillo.

Una vez más, el año pasado, Pilar estuvo entre los 10 municipios con más inscriptos (por

lejos fue el que más anotados tuvo en la Región 6) y culminó entre los distritos con mayor cantidad de podios en Mar del Plata, donde sumó 29 medallas (8 de oro, 11 de plata y 10 de bronce).

Uno por uno

Este año, la categoría Juveniles (11 a 18 años) tendrá varias divisiones según la edad de

los y las participantes. Las disciplinas que tendrán que sortear las etapas Local y Regional

para llegar a Mar del Plata son Acuatlón, Ajedrez, Atletismo, Badminton, Básquet 3x3,

Beach Voley, Bonaerenses en Carrera, Cestoball 3x3, Fútbol Tenis, Gimnasia Artística,

Natación, Padel, Patín, Pelota, Pesca, Tenis, Tenis de Mesa y Triatlón de Robótica.

Por su parte, los deportes que deberán afrontar también una instancia Inter Regional para

llegar a “La Feliz” son Básquet, Cestoball, Futsal, Fútbol, Fútbol 5, Fútbol 7, Fútbol Playa,

Handball, Handball Playa, Hockey (se juega en modalidad de 11 jugadores), Rugby Seven, Sóftbol y Vóley.

En el Inter Regional, los y las campeonas de estas disciplinas en la Región 6 deberán

enfrentar a las y los ganadores de la Región 8, integrada por Arrecifes, Baradero, Capitán

Sarmiento, Colón, Pergamino, Ramallo, Rojas, Salto, San Nicolás y San Pedro.

En estos deportes competirán las categorías Libres, No Federados, Promocional, Escolar

Abierta y Escolar No Federados. Además, en conjunto con las federaciones se efectuará

la competencia de Canotaje, Deportes Electrónicos, Judo, Lucha, Skate, Taekwondo, WTF, Taekwondo ITF y Tiro.

La categoría Adultos Mayores (mayores de 60 años) mantendrá el programa de los últimos años. En actividades deportivas habrá Bochas, Bonaerenses en Carrera, Caminata,

Coreografía, Fútbol Tenis, Natación, Newcom, Orientación, Padel, Pelota, Pentatlón,

Pesca, Tejo, Tenis y Tenis de Mesa.

En tanto también habrá lugar para los Juegos Tradicionales como Ajedrez, Burako, Chin-Chon, Damas, Escoba de 15, Lotería, Mus, Sapo, Taba y Truco.

Otra división que tendrá mucha acción es la de las Personas con Discapacidad, reservado para mayores de 12 años. Este año se programaron las disciplinas Atletismo, Básquet 3x3 sobre silla de ruedas, Boccia, Bonaerenses en Carrera, Fútbol, Goalball, Natación, Parabadminton y Tenis de Mesa.

Finalmente, se mantiene en el programa la categoría reservada para Personas Trasplantadas. Podrán tomar parte los trasplantados de corazón, riñón, hígado, páncreas, pulmón, intestino, médula ósea y córnea, mayores de 12 años. Competirán en Atletismo (1500 metros), Natación (50 metros libre) y Tenis de Mesa.

Al igual que en los últimos años, Pilar integrará la Región 6 por lo que en la instancia Regional, nuestros campeones deberán medirse con los ganadores de Exaltación de la Cruz, General Rodríguez, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Carmen de Areco, San Antonio de Areco y San Andrés de Giles.

Inscripción virtual

La inscripción para cualquiera de las categorías y disciplinas de los Juegos Bonaerenses

2026 se deberá realizar de forma virtual, utilizando el sistema Plenus en la página

www.juegos.gba.gob.ar. También a través del WhatsApp de #MiMuni al 11-5-238-6864. De

todos modos, desde la dirección general de Deportes asesorarán y evacuarán dudas y

consultas en el correo electrónico [email protected].

