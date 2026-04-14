Este jueves 16 de abril comenzará la tercera temporada de la Liga Municipal de Futsal Miss 30, uno de los certámenes organizados por la Comuna a través de la dirección general de Deportes comunal.

El torneo, un clásico de cada semana en el Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci” apunta a la participación de mujeres mayores de 30 años y ya está instalado como una de las competencias más relevantes de la zona, con la participación de 13 equipos de distintos barrios y localidades del distrito.

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“Es una gran alegría poder iniciar una nueva temporada de nuestra Liga de Futsal Miss 30. El torneo ya está instalado pero, como siempre, este año vamos por más y no dudo que el espacio va a seguir creciendo a lo largo de 2026”, señaló el director general de Deportes municipal, Fernando Trillo.

Al mismo tiempo, Trillo destacó el “carácter gratuito” que tiene esta competencia, el espacio de “encuentro familiar” en el que se ha convertido y remarcó “el compromiso, la seriedad y la pasión con que las chicas encaran cada semana”.

En este 2026, el torneo será animado por 13 equipos y tendrá formato de todos contra todos ida y vuelta, por lo que cada equipo disputará 24 encuentros. Los duelos se efectuarán todos los jueves a partir de las 19 en las canchas dispuestas en el Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci”. Al final del calendario, el equipo que más puntos sume se coronará campeón.

Este años, los participantes serán Barca Pilar Femenino, 70/30, El Trébol, Juegan con Pasión, Las Bravas, Pilar City, Poli Agustoni, Racing, Rejunte LAU, Sacachispa FC, Scabioneta, Sport Pilar y Wassabi FC.

En la primera edición disputada en 2023 el título fue para Deportivo Katanes y el subcampeonato se lo adjudicó Gauchitos Pilarica Azul, en tanto en 2024 se consagró Las Bravas, escoltada por Fátima. El año pasado se coronó Poli Agustoni y el segundo puesto fue para Racing.

Estreno

En esta tercera temporada consecutiva de la Liga Municipal de Futsal Miss 30 continuarán participando varias de las escuadras que lo vienen haciendo y se sumarán algunas más, configurando un certamen bien federal ya que estarán representados una gran cantidad de los barrios y localidades de la geografía pilarense.

“Lo dijimos cuando, a poco de iniciar nuestra gestión, empezamos a darle forma al espacio del fútbol femenino en Pilar. Las chicas se han ganado un espacio importante y nosotros, desde el equipo de Deportes intentamos cuidarlo y potenciarlo”, agregó.

Este jueves en el “Rusticucci” se llevará a cabo la jornada inicial del campeonato. En el primer turno, a partir de las 19.10 y en la cancha 1 se medirán El Trébol-Rejunte LAU, mientras que en la cancha 2 lo harán Pilar City y Juegan con Pasión.

Desde las 20.10 en el escenario 1 se verán las caras el campeón Poli Agustoni y Wassabi FC, en tanto en la cancha 2 chocarán Sport Pilar y 70/30. Finalmente, a las 21.10, fueron programados los duelos Las Bravas-Scabioneta y Racing-Barca Pilar Femenino.