Este sábado 18 de abril se pondrá en marcha la temporada 2026 de la Liga Municipal de Hockey, uno de los más tradicionales certámenes organizados por la Comuna a través de la dirección general de Deportes.

Las instalaciones del Polideportivo Municipal de Pilar albergarán el lanzamiento y la 1° fecha del campeonato, que este año será protagonizado por 18 instituciones de distintas localidades de la geografía pilarense e incluso de algunos distritos vecinos.

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“Es un orgullo estar a las puertas de una nueva temporada de esta liga municipal de Hockey que ya es uno de los torneos referenciales de la zona norte provincial. Desde el primer día de nuestra gestión trabajamos con el objetivo no solo de mantener estos espacios sino de potenciarlos, siempre con la decisión y el acompañamiento de nuestro intendente Federico Achával”, destacó el director general de Deportes, Fernando Trillo.

“Además, nos enorgullece y nos pone muy contentos la alegría y el compromiso que muestran los clubes y los y las jugadoras, que defienden con pasión los colores de sus clubes y barrios”, agregó.

Este año, los equipos participantes de la Liga son 18: Muni Pilar, Club Municipal Tribarrial, San José, Zelaya, Del Viso Hockey Club, Club Social y Deportivo Manzanares, San Agustín, Manzanares Rugby y Hockey, La Unión Hace la Fuerza de Peruzzotti, Abrojal, Panteras, Pumas, Club Municipal Derqui, Club Municipal Manuel Alberti, Camerum de Derqui, Club Municipal Del Viso, Las Mágicas de Del Viso y Club Municipal Luchetti.

“Es una gran alegría también comprobar el crecimiento de nuestra Escuela Municipal de Hockey ya que serán seis las sedes de ese espacio que tomarán parte del torneo”, subrayó Trillo.

Estos elencos jugarán todos contra todos en partidos que se disputarán a lo largo de 18 echas durante todo el año en dos sedes: el Polideportivo Municipal de Pilar y el Club Municipal “Lionel Messi” de Presidente Derqui. Vale remarcar que la 1° fecha se concretará íntegramente en el Polideportivo de Pilar.

Como es habitual habrá acción desde Décima división hasta Mami Hockey en la rama femenina y también existirá la categoría masculina, por lo que participarán más de 3000 jugadoras y jugadores de todas las edades.

Los encuentros de la fecha inicial comenzarán a las 9 y serán los siguientes: Muni Pilar-Manzanares Rugby y Hockey, Pumas-Social y Deportivo Manzanares, La Unión Hace la Fuerza/Abrojal-Panteras de 25, del Viso Hockey-San Agustín, Zelaya/San José-Club Municipal Tribarrial, Las Mágicas-Club Municipal Luchetti, Camerum-Club Municipal Del Viso y Club Municipal Derqui-Club Municipal Manuel Alberti.

