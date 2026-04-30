En las canchas dispuestas en el Club Municipal “Lionel Messi” de Presidente Derqui, este fin de semana se pondrá en marcha la temporada 2026 de la Liga Municipal de Fútbol Sub 18 Masculino, uno de los torneos organizados por la Comuna a través de la dirección general de Deportes.

Este año, el certamen será protagonizado por 18 conjuntos, que provienen de diferentes barrios y localidades de la extensa geografía pilarense.

Los elencos que serán de la partida son Delirio FC, La 15, Leones, Anfield Road, Victoria DCP, Narci, Las Vías, San Jorge, Manzone, Rex, Los Cuervos, 1° de Mayo, Platense, Poli Agustoni, Juventud Unida, Los Tilos, Los Pibes de Rex y La Sombra.

“Estamos muy contentos de poner en marcha la edición 2026 de esta Liga Sub 18 que es un espacio que no solo buscamos preservar sino también potenciar en el presente año”, destacó el director general de Deportes, Fernando Trillo.

El funcionario agradeció “el permanente apoyo y acompañamiento del intendente Federico Achával para el desarrollo de estos espacios”, al tiempo que confió: “hemos encontrado muy buena predisposición de todos los clubes y no tenemos dudas que será una gran temporada”.

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A la cancha

Este sábado, la acción en la entidad derquina comenzará a las 14 y estará dividida en tres canchas. El acceso será completamente libre y gratuito.

En la cancha 1 a las 14 abrirán el fuego los elencos de Narci y Los Cuervos, desde las 15.30 se cruzarán La Sombra y Rex, mientras que a las 17 saltarán a la cancha 1° de Mayo y Juventud Unida.

La actividad de la cancha 2 se iniciará a las 14 con el atractivo duelo entre Anfield Road y San Jorge, para las 15.30 se agendó el compromiso que animarán Poli Agustoni y Los Tilos, en tanto a las 17 tendrá pitazo inicial el duelo entre Platense y Los Pibes de Rex.

Finalmente, en la cancha 3, el programa tiene como primer plato el partido Delirio FC-Victoria DCP, que comenzará a las 14. Luego, a las 15.30 jugarán Las Vías-La 15 y a las 17 completarán Leones-Manzone.