Si las condiciones del clima lo permiten, este sábado 18 se pondrá en marcha la quinta temporada de la Liga Municipal de Fútbol 7 Femenino, uno de los certámenes organizados por la Comuna a través de la dirección general de Deportes local.

El torneo se desarrollará todos los sábados por la tarde en las canchas dispuestas en el Polideportivo Municipal de Pilar y será animado por 22 equipos integrados por mujeres de distintos barrios y localidades del distrito.

"Lo decimos permanentemente, para todos los que integramos el equipo de Deportes es un orgullo mantener y potenciar espacios de encuentro y competencia como la Liga Municipal de Fútbol 7 Femenino, que ya va por su quinto año y es una tradición”, destacó el director general de Deportes, Fernando Trillo.

El funcionario remarcó “el compromiso que demuestran fecha a fecha las integrantes de todos los equipos” y exaltó que “no pone muy contentos que cada año que empieza los equipos que estaban quieren seguir y hay muchos pedidos de ingreso a la competencia”. “Va a ser otro gran año”, indicó.

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En 2025 el título de la Zona A fue para Pilar City, que se coronó con puntaje ideal, en tanto el segundo lugar se lo quedó A todo o Nada Violeta. En la Zona B el campeón fue Guerreras FC y el subcampeón Agustoni FC.

En esta oportunidad, serán de la partida los equipos de Alta Pinta, A Todo o Nada Violeta, Carpe Diem, De Taquito, Flecha Azul, La Lonja Fútbol Femenino, Las Bravas, Las Lobis, Manzone FC B, Racing Club, Scabioneta 1, Agustoni FC, A Todo o Nada Rosa, Santa Paula, Atlético Villa Astolfi, El Trébol FC, Las Tóxicas, Leonas de Pilar, Manzone FC, Poli Agustoni, Scabioneta 2 y Training FC. Varios de ellos son debutantes en el campeonato.

Estas escuadras, divididas en dos zonas de 11 conjuntos cada una, se medirán bajo el formato de todos contra todos hasta llegar a la instancia decisiva y consagrar el campeón de cada grupo.

Este sábado 18 a partir de las 14 se disputarán los encuentros correspondientes a la 1° fecha que, como todas las jornadas, tendrá acceso libre y gratuito.

Desde las 14 se medirán El Trébol FC-Agustoni FC, a las 15 lo harán Scabioneta 2-Las Tóxicas, Leonas de Pilar-Villa Astolfi y A Todo o Nada Violeta-Las Lobis.

A partir de las 16 chocarán Racing Club-La Lonja FF, Las Bravas-Poli Agustoni y A Todo o Nada Rosa-Manzone FC, en tanto a las 17 fueron programados los cruces De Taquito-Carpe Diem, Flecha Azul-Manzone FC B y Alta Pinta-Scabioneta 1.