El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de Deportes, informa que se extendió hasta el 25 de mayo inclusive el período de inscripción para participar de la edición N°35 de los Juegos Bonaerenses, una de las principales políticas públicas del país que convoca a los 135 municipios. Una vez finalizada esta instancia, comenzarán las distintas etapas de la competencia y la gran final se realizará en octubre en Mar del Plata.



Los Juegos Bonaerenses ofrecen la posibilidad de participar en más de 100 disciplinas deportivas y culturales, en las siguientes categorías: jóvenes, personas con discapacidad, personas trasplantadas y personas mayores. La inscripción se realiza a través del sitio oficial juegos.gba.gob.ar, mediante el sistema PLENUS, en donde está disponible el tutorial de acompañamiento para el proceso. Allí, se pueden consultar además todos los reglamentos y conocer las principales novedades de la competencia.

Al respecto, el subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo, explicó que “la extensión marca nuevamente el gran interés y la demanda que genera la principal política pública de la Provincia” y afirmó que “para el Estado bonaerense, es una decisión sostener los Juegos Bonaerenses, aún cuando el gobierno nacional sigue fomentando el ajuste”. "Venimos con récord de participantes en cada edición y buscamos que cada vez más personas formen parte del evento más grande del país, un orgullo de las y los bonaerenses", cerró.

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Entre las principales novedades de este año, en juveniles se agregan nuevas categorías en ajedrez, handball, gimnasia, patín y vóley. Asimismo, en la modalidad intergeneración, se mantienen las incorporaciones de 2025, ampliando las posibilidades de interacción entre participantes de distintas edades. Además, continúan las tres actividades habituales para trasplantados: atletismo (1.500 metros), natación (50 metros) y tenis de mesa. Todas las disciplinas disponibles están detalladas en el sitio web.

La competencia, que el año pasado alcanzó un nuevo récord con más de 480 mil inscriptos, desde su implementación ininterrumpida en 1992, promueve el acceso a la actividad física y a la expresión cultural en toda la Provincia. Una vez finalizada la etapa de inscripción, el certamen continúa con tres instancias: la local, la regional y la interregional. La Final, como ya es tradición, tendrá lugar en la ciudad de Mar del Plata en el mes de octubre.