En una jornada repleta de actividades en el Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci” y el Polideportivo Municipal de Pilar, el primero de esos escenarios albergó el primer torneo de vóley Inter Clubes Municipales de la temporada.

En esta oportunidad, fueron de la partida los equipos que representaron a las sedes de la Escuela Municipal de Vóley que funcionan en el Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci” y en los Clubes Municipales Luchetti, Peruzzotti, Manuel Alberti, Lagomarsino, Presidente Derqui, Tribarrial, Villa Astolfi/Manzone y Del Viso.

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“Estamos muy contentos porque siempre es una alegría recibir a vecinos y vecinas de todas las edades en nuestro Microestadio Municipal y porque ellos lo toman como propio, lo disfrutan y también para ellos es un lugar de encuentro más allá del deporte”, remarcó el director general de Deportes, Fernando Trillo.

“Fue una jornada de mucha actividad en los distintos sectores del Polideportivo y dentro del “Rusticucci” organizamos este torneo, que fue protagonizado por los equipos de las diferentes sedes de la Escuela Municipal de Vóley y que además sirvió para ir calentando motores de cara al inicio de una nueva edición de la Liga Municipal de Vóley”, agregó Trillo.

El campeonato llevó buena parte de la jornada, con partidos en tres canchas dispuestas dentro del “Rusticucci” y se concretó para solo una categoría: Sub 19 Mixto.

Se vieron muy buenos partidos, el nivel fue más que interesante y el torneo se programó a “doble KO”, es decir que los equipos que perdían su primer partido caían a la Copa de Plata y recién quedaban eliminados al sufrir su segunda derrota.

En ese marco, el título de la Copa de Oro fue para el representativo del Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci”, mientras que el subcampeonato fue para el Club Municipal Lagomarsino.

Por su parte, en la Copa de Plata se coronó la escuadra del Club Municipal Manuel Alberti y el segundo lugar se lo adjudicó el Club Municipal Luchetti.