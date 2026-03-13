El fin de semana que pasó, la el deporte se sumó a las actividades alusivas por el Día de la Mujer con una masiva actividad desarrollada en el Corredor Aeróbico “Roberto Torres” de Pilar organizada por la Comuna a través de la dirección general de Deportes.

Se trató de un denominado Encuentro de Ritmos, que reunió a vecinas y vecinos de todas las edades y todas las localidades del distrito, quienes disfrutaron de clases especiales dictadas por las profesoras del equipo de Deportes.

Cada una de las más de 300 personas que participaron del evento, llegó con alguna prenda violeta, color que representa mundialmente la lucha de las mujeres por la igualdad y contra la discriminación. Simboliza la lucha por los derechos de las trabajadoras, la pertenencia al feminismo y recuerda tanto el origen del movimiento como la necesidad de seguir luchando.

Puede interesarte

“Desde que iniciamos nuestra gestión, allá por finales de 2019, trabajamos todos los días con el objetivo de gestionar nuevos espacios deportivos para las mujeres de todo Pilar y en ese escenario, marzo, por lo que significa, es un mes en el que trabajos especialmente con ese foco, poniendo la bandera de la mujer bien en alto”, señaló el director general de Deportes municipal,

Fernando Trillo

“Quiero agradecer a todas las vecinas y vecinos por confiar en nuestras propuestas y porque sabemos que van de Polideportivo en Polideportivo disfrutando de las clases”, sumó.

El Encuentro de Ritmos organizado por el Día de la Mujer contó con clases y coreografías de Aeróbica, Aerobox y Zumba y participaron las profesoras Alejandra Moyano, María Emilse Báez, Daniela Julio, Nancy Acuña y Érika Spinetta.

“El 8M no es una fecha para festejar sino para conmemorar y está bien hacer esto y que lo hagamos con alegría. Muchas veces este espacio de ocio y recreación nos fue relegado pero el Municipio siempre nos abre las puertas, dándole prioridad a las actividades y que las mismas puedan ser visibilizadas como lo es esta”, indicó Trillo.