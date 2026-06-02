En las canchas dispuestas, como cada jueves por la noche, en el Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci”, se disputaron los encuentros correspondientes a la 6° fecha de la Liga Municipal de Futsal Miss 30, uno de los certámenes organizados por la Comuna a través de la dirección general de Deportes.

Fue otra jornada de encuentro, ambiente familiar y muy buen fútbol. En esta oportunidad, se cumplimentaron los seis cotejos de la fecha, en la que se convirtieron 20 goles.

Tras esta jornada, el campeonato sigue teniendo dos punteros: Las Bravas y Poli Agustoni. En esta oportunidad, Las Bravas superó por 2 a 1 en un partidazo a Pilar City, que le opuso férrea resistencia al líder. Los goles bravos fueron convertidos por Romina Medina y Marlene Villanueva, descontando Vanesa Benedetti.

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Por su parte, el Polideportivo Agustoni superó por un contundente 3 a 0 a Sacachispa FC, en un duelo en el que exhibió en la cancha las diferencias que existen en la tabla entre ambos conjuntos. Los tantos fueron anotados por María Martínez en dos ocasiones y Luciana Ardaiz.

El certamen está mostrando una gran paridad entre los elencos que pugnan por los primeros lugares de la tabla y hay tres escuadras que se mantienen como escoltas a solo un par de unidades de los que manda.

Una de ellas es Sport Pilar, que con un doblete de Alma Ortigoza y otro tanto de Cecilia Rodríguez derrotó a Racing y lo superó en la tabla de valores.

Por su parte, Barca Pilar extendió su dulce presente al batir por 3 a 0 Wassabi FC, que no está pudiendo mantener el nivel exhibido en las primeras fechas. Los tantos catalanes fueron obra de Marisol Requena (2) y Andrea Romero.

El otro escolta es el histórico Rejunte LAU, que de la mano de su infalible goleadora Laura Rojas, superó al debutante 70/30 por 3 a 0. Rojas hizo los tres goles del partido.

La fecha se completó con el buen triunfo de Juegan con Pasión sobre El Trébol por 3 a 1. Para las ganadoras hubo tantos de Elba Bedoya (2) y Nancy Rodríguez, en tanto Guadalupe Vallejos recortó distancias. En esta jornada quedó libre el equipo de Scabioneta.

Tras esta fecha, la tabla de posiciones es liderada por Las Bravas y Poli Agustoni con 16 puntos, son escoltas Rejunte LAU, Sport Pilar y Barca Pilar con 14 y luego se encolumnan Racing con 13, Scabioneta con 11, Sacachispa FC, 70/30 y Juegan con Pasión con 8, Wassabi FC y Pilar City 7, en tanto El Trébol cierra con 6 unidades.

El listado de goleadoras es encabezada por María Martínez (Poli Agustoni) con 14 tantos, Laura Rojas (Rejunte LAU) suma 12, Andrea Romero (Barca Pilar) y Zulma Villanueva (Las Bravas) 10, Marcia Catania (Barca Pilar) y Marlene Villanueva (Las Bravas) 9, Norma Espíndola (El Trébol) 8 y con 7 aparecen Romina Medina (Las Bravas), Carolina Velázquez (Racing) y Luciana Ardaiz (Poli Agustoni).

La próxima fecha se disputará el jueves 4 desde las 19 y el programa de partidos será el siguiente: Scabioneta-Barca Pilar, Wassabi FC-70/30, Rejunte LAU-Juegan con Pasión, El Trébol-Sacachispa FC, Las Bravas-Sport Pilar y Poli Agustoni-Pilar City.