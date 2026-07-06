Pilar se prepara para volver a alentar a la Selección Nacional de Futbol que sigue adelante en el Mundial 2026.

Por eso, este martes y con la organización del Municipio se repetirá la jornada para acompañar el partido en el que los dirigidos por Lionel Scaloni enfrentarán a la Selección de Egipto en el marco de los 8vos de final de la competencia.



Quienes deseen, podrán acercarse nuevamente al Paseo del Centro donde desde las 11 de la mañana se realizará una previa con actividades recreativas, sorteo de pelotas y camisetas y un espacio para el intercambio de figuritas del mundial.



Además, se volverá a instalar una pantalla gigante donde se proyectará el encuentro que será desde las 13 horas.

“Argentina sigue adelante en el Mundial y tu aliento no puede faltar”, invitan desde la Comuna.



“Te esperamos para compartir otra gran jornada de actividades con intercambio de figuritas, sorteos y mucho más. Y desde las 13 hs, vivimos en pantalla gigante el partido de la Selección frente a Egipto por los 8vos de final del torneo. ¡En Pilar compartimos la pasión por Argentina y vos no te lo podés perder!”, convocan.

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Con la celeste y blanca

El Municipio convoca a asistir con los colores de la Selección y sumarse a una jornada vibrante en uno de los puntos de encuentro más concurridos del distrito. La entrada es libre y gratuita.



Día y hora: Martes 7/7, desde las 11 hs

Lugar: Plaza 12 de Octubre, San Martín y Bolívar, Pilar centro.