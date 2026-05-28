El calendario ya dio un giro completo, el inicio de la edición 2026 de los Juegos Bonaerenses está a la vuelta de la esquina pero algunas cosas no cambian y una de ellas es que, como viene ocurriendo sostenidamente durante los últimos años, nuestro distrito volvió a ser uno de los que más inscriptos tuvo para la principal competencia deportiva y cultural de la provincia.

El último lunes 25 se cerró el proceso de inscripción y a partir de los datos emanados por la

subsecretaría de Deportes provincial, con más de 7000 anotados, Pilar es uno de los

distritos con mayor cantidad de deportistas inscriptos entre los 135 de toda la geografía

bonaerense. Además, es el que más participantes tiene en la Región 6.

El año pasado, Pilar había anotado más de 6600 vecinos de todas las edades y ese ritmo ascendente se volvió a experimentar de cara a esta temporada.

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“Finalizó la etapa de la inscripción y como no dudábamos que iba a pasar, en Pilar volvimos a supercar todos los registros de los años anteriores. Para todo el equipo de Deportes, eso es una gran alegría y un gran motive de orgullo”, destacó el director general de Deportes, Fernando Trillo.

El responsible del área de Deportes no dudó en remarcar que “este escenario se debe a un trabajo planificado que venimos haciendo desde el inicio de la gestión. Hay una firme decisión del intendente Federico Achával de promover el desarrollo deportivo y la infraestructura a través de los clubes municipales, que aportan muchos de los chicos, y también de los adultos, que van a competir”.

Como ocurre desde hace ya varios años, en este 2026 Pilar fue el distrito de la Región 6 con mayor cantidad de anotados. Sumó algo más de 7000 inscriptos y luego se ubicaron municipios como Luján con 5400, Mercedes con 5300 y Chivilcoy con 4000. Esta region también la integran Exaltación de la Cruz, General Rodríguez, Suipacha, San Antonio de Areco, San Andrés de Giles y Carmen de Areco.

En los registros locales, hubo 6450 anotados para las actividades deportivas y 550 para las diferentes disciplinas del área de Cultura.

A nivel provincial, la inscripción también fue récord, llegando a los 504.000 anotados.

Datos

De los más de 7000 anotados que tiene Pilar, 6450 corresponden al área de Deportes. 5255 corresponden a las actividades deportivas de la categoría Juveniles, en los deportes de la divisional Adultos Mayores se anotaron 665 personas, en tanto en la categoría para Personas con Discapacidad (PCD) se inscrbiieron 530 vecinos.

En las disciplinas culturales participarán 550 personas: 310 en Juveniles, 140 en Adultos Mayores y 100 en PCD. Como dato relevante, hay que remarcar que Pilar es el único municipio que participa en todas las disciplinas de cultura para personas con discapacidad.

En la Etapa Local, Pilar tendrá acción en la mayoría de las disciplinas deportivas del

programa y lo mismo ocurrirá con la cultura.

Entre los deportes con mayor cantidad de inscriptos se cuentan todas las variantes del

Fútbol. Por ejemplo, se anotaron 110 equipos de Futsal, 65 escuadras de Fútbol 11 y 37

elencos de Fútbol 5. También habrá profusa actividad en Fútbol 7, Fútbol-Tenis y Fútbol Playa.

En todas esas disciplinas se ha experimentado un crecimiento notable en cuanto a la cantidad de participantes. El Atletismo también se reconfirmó como uno de los deportes con mayor número de intervinientes. En las disciplinas convencionales se anotaron 689 atletas,

mientras que en elm sector PCD lo hicieron más de 350.

Otras disciplinas con gran cantidad de inscriptos son el Acuatlon, el Ajedrez, la Natación, el Patín Artístico, el Taekwondo, el Hockey las diferentes variantes del Básquet, el Handball y el Voley. Por otro lado, el Cestoball sorprendió con la participación de 18 conjuntos.

Una vez finalizado el período de inscripciones, la Etapa Local se pondrá en marcha en los

próximos días y los ganadores de esa instancia, representarán a Pilar en la Etapa

Regional. Las disciplinas que se juegan en equipo de más de 4 integrantes tendrán una instancia más, el Inter Regional, que tendrá su ventana de disputa en las mismas fechas que el Regional. Finalmente, la Final Provincial se hará en Mar del Plata en fecha aún a confirmar.