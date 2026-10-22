La delegación deportiva de Pilar sumó 10 nuevas medallas en la jornada del jueves de la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses, que se disputa en Mar del Plata. Las preseas llegaron desde el Atletismo, en sus versiones convencional y para personas con discapacidad (PCD), y desde el Taekwondo, en las modalidades WT e ITF.

Oro en el salto en largo

La atleta de 15 años Isabella Ferrando, que entrena en la Escuela Tel Viso, ganó la prueba de Salto en Largo Sub 16 con una marca de 5,24 metros, su mejor registro personal. Ferrando, actual subcampeona nacional de la especialidad, dejó atrás a rivales calificadas.

Cuatro medallas para el Atletismo PCD

Por la tarde, en la misma pista, el Atletismo PCD aportó 1 medalla de oro, 2 de plata y 1 de bronce.

Juanita Villaverde se impuso en el Lanzamiento de Bala para atletas en silla de ruedas Sub 15 y se quedó con el oro. Gisela Campos fue segunda en el Lanzamiento de Bala para atletas en silla de ruedas, categoría 54 para mayores de 16 años, en tanto Lucas Núñez Moyano también obtuvo la plata en Velocidad para mayores de 16, categoría motor ambulante.

Por su parte, Blanca Castillo logró el bronce en el Lanzamiento de Bala para mayores de 16, divisional motor ambulante 41.

Taekwondo WT: una plata y tres bronces

En el complejo San Paolo y frente a buena parte de los mejores exponentes de la provincia, el Taekwondo WT cerró la definición de todas las categorías con 4 medallas para Pilar.

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Alejo Franciga cayó en la final de hasta 45 kilos y se llevó la plata. Los bronces fueron para Ian Díaz (hasta 55 kilos), Ignacio Duarte (hasta 40 kilos) y Ailén Soto (hasta 55 kilos). Franciga, Díaz y Duarte son alumnos del Club Municipal Lagomarsino, mientras que Soto concurre al Club Municipal Del Viso.

En tanto, el Taekwondo ITF sumó una medalla de bronce gracias a Danna Ortiz, tercera en la modalidad Lucha, categoría de hasta 50 kilos.

Cuatro equipos de Fútbol PCD en semifinales

El Fútbol PCD metió a sus cuatro equipos en semifinales.

El Sub 16 Femenino venció a Bahía Blanca 2 a 0 y este viernes, a las 9.40, enfrentará a Rivadavia. El femenino de Mayores de 17 goleó 6 a 0 a La Plata y se medirá con Las Heras a las 9.

La escuadra masculina del Nivel “A” derrotó 4 a 0 a Daireaux y jugará con Baradero a las 9.40. El equipo masculino de Síndrome de Down superó 8 a 0 a General Madariaga y chocará con Bahía Blanca, también a las 9.40.

Fútbol Playa, Fútbol 5 y Boccia también siguen en carrera

En las canchas de Playa Varese, el equipo de Fútbol Playa Sub 18 femenino de Gauchitos Pilarica venció 3 a 1 a Benito Juárez y ganó su grupo con puntaje ideal. Las dirigidas por Roque Benítez jugarán la semifinal ante Escobar a las 10.40.

El Fútbol 5 femenino Sub 18 de la Escuela Secundaria N° 6 del barrio Peruzzotti perdió 3 a 0 con La Matanza, pero terminó segundo en su grupo y se enfrentará a La Plata a las 9 por un lugar en la final.

En la Boccia, el pilarense Benjamín Alegre volvió a tener una destacada actuación y disputará las semifinales de la categoría B1.

Nueve nadadores van por las medallas

La Natación debutó en la Final Provincial con nueve clasificados para pelear por el podio este viernes por la mañana.

En Sub 14 avanzaron Samantha García (100 libres), Bautista Rodríguez (100 espalda), Ámbar Roldán (100 espalda), Maitena Gómez (50 libres) y Dylan Lazaeta (100 libres). En Sub 18 clasificaron Emma Knye (100 libres), Ignacio Salomón (100 espalda), Josefina Sorgente (50 libres) y Valentín Ruiz (200 libres).

Otras producciones del Atletismo

Además del oro de Ferrando, Guillermina Dariozi, alumna del colegio Brick Towers, fue cuarta en los 80 metros Escolar Sub 14 con 11,48 segundos y quedó a una centésima del podio. Gianluca Chionetti terminó séptimo en Lanzamiento del Disco con 37,80 metros y Matilda Beunza fue octava en la final de los 80 metros Libre Sub 14 con 11,80 segundos.

La mañana del jueves también se disputó “Bonaerenses en Carrera”, una prueba de 10 kilómetros por la zona costera marplatense. Por Pilar corrieron Ezequiel Useche y Marta Pereira (Juveniles), Marcelo Barbero y Sara Pérez (Adultos Mayores) e Iván Bruno (PCD). Todos completaron el recorrido.

Equipos eliminados en “La Feliz”

Varios equipos y deportistas pilarenses jugaron su última función al no lograr el pase a semifinales.

El Hockey femenino Sub 16 de la Deportiva Francesa perdió 1 a 0 con La Plata en el cruce por el segundo puesto de su zona. En el Básquet 3x3, el masculino Sub 18 del Club Presidente Derqui llegó invicto al duelo con La Matanza, que lo venció 18 a 11. Por su parte, el Básquet femenino del Club Derqui cayó 40 a 21 ante Vicente López y quedó fuera.

El Fútbol 5 femenino Sub 16 de la Escuela Secundaria N° 18 del barrio Agustoni perdió 3 a 0 con Necochea y terminó tercero en su zona. En tanto, el Futsal masculino Sub 16 Escolar de la Secundaria de Peruzzotti se despidió con un 4 a 2 sobre Monte y cerró tercero en su grupo.

En Tenis de Mesa, Iñaki Beltrando (Sub 18) perdió con Junín por 3 sets a 0 (11-7, 11-4 y 11-7). En Beach Voley Sub 16, Jesús Santillán y Santino Córdoba vencieron a Coronel Pringles por 21-13 y 21-12 y finalizaron segundos en su zona.

En el Club Náutico, el Tenis completó su participación con dos derrotas. El dobles Sub 14 de Serafín Sigmaringo y Juan Vicente Distefano cayó con General Pueyrredón y quedó tercero. En Sub 16, Fausto Marino Albamonte y José Bernauth perdieron con San Pedro y terminaron cuartos.

Adultos Mayores: una semifinal y cuatro despedidas

En Bochas masculino, la dupla de Gustavo Vargas y Carlos Leiva superó a La Plata por 10 a 5 y jugará las semifinales este viernes por la mañana.

El Tejo se despidió con dos triunfos que no alcanzaron para la zona de medallas. El equipo Masculino “A” (Carlos Marchini y Oscar Sain) venció 15 a 11 a San Fernando y fue tercero, mientras que el Mixto “A” (Claudina Torres y Marcelino Luques) superó 15 a 9 a Ituzaingó y también cerró tercero.

Por su parte, el Newcom “A” (mayores de 60 años) ganó 2 sets a 1 a Lamadrid (15-9, 16-17 y 10-5) y quedó segundo en su zona por diferencia de gol con Ramallo. El equipo “B” (mayores de 70) perdió 2 a 0 con Coronel Suárez (17-16 y 15-11) y terminó tercero.

Medallero acumulado de Pilar

Con las preseas del jueves, el deporte de Pilar acumula 22 medallas en los Juegos Bonaerenses 2026: 3 de oro, 11 de plata y 8 de bronce.

Los oros son de Luján Gómez (Natación PCD), Isabella Ferrando (Atletismo) y Juanita Villaverde (Atletismo PCD).

Las de platas pertenecen a Melina Escudero, Alcides Pedroso, Eduardo Heffling, Theo Ferreyra y Alan Caballero (Natación PCD); Amanda Ríos, Elba Martínez, Jorge Merlez, Lucas Núñez Moyano y Gisela Campos (Atletismo PCD); y Alejo Franciga (Taekwondo WT).

Los bronces fueron para Elías Pereyra y Joscelyn Rojo (Natación PCD); Luna Radaelli y Blanca Castillo (Atletismo PCD); Ian Díaz, Ailén Soto e Ignacio Duarte (Taekwondo WT); y Danna Ortiz (Taekwondo ITF).