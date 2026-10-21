El próximo sábado 24 el Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci” albergará la sexta edición de la Master Pink Pilar, una master class de Zumba que se desarrolla en el marco del mes de la Lucha Internacional contra el cáncer de mama y con el objetivo claro de generar conciencia sobre la importancia de las acciones preventivas para evitar o descubrir rápidamente la enfermedad.

La actividad, completamente gratuita, comenzará a las 16.30 y es organizada por el Municipio a través de la dirección general de Deportes comunal.

“En cada mes de octubre, la Master Pink ya es un evento afortunadamente ya tradicional. En cada una de las experiencias anteriores nos han visitado grandes figuras de la actividad y la respuesta de los vecinos, vecinas y visitantes fue muy bueno por lo que no dudamos que este año la experiencia será idéntica”, destacó el director general de Deportes, Fernando Trillo.

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Trillo confió que “una actividad del calibre de esta Master Pink exige un trabajo de largo tiempo, que venimos realizando junto a todo el equipo de Deportes y especialmente nuestras profesoras de Zumba, Érica (Spinetta) y Nancy (Benítez) con el objetivo de que todo salga de la mejor manera”.

“Esta es una actividad que une el deporte y la salud y en esta gestión ha quedado claro que estamos interesados en ambos temas. Seguramente habrá una gran cantidad de vecinos y vecinas, y reinará un clima festivo pero tan importante como eso es que también sirva para informar y concientizar sobre la prevención del cáncer de mama”, completó.

La clase, que promete pintar de rosa (el color que identifica a la lucha contra esta enfermedad) todo el Microestadio, tendrá la presencia especial de tres reconocidas figuras de la actividad a nivel mundial. Una será la española Jéssica Expósito, que es una de las más reconocidas especialistas en Educación de Zumba. También intervendrá el reconocido brasileño Allan Bapuru, que es un afamado Jammer, y finalmente la instructora de Zumba argentina Priscila (Pri) Graf.

“La Master Pink es una movida de zumba que se hace a nivel mundial íntimamente relacionada con la concientización del cáncer de mama. Los protagonistas son quienes quieren venir a bailar y en todos lados moviliza muchísima gente”, apuntaron Acuña y Spinetta.

“Siempre la idea fundamental es concientizar y prevenir y es una actividad todas las edades y sexos. No hay límites”, subrayaron las reconocidas instructoras locales.

“El deporte es salud y por eso hacemos la Master Pink ligado a esto tan importante entre las mujeres que es la concientización. Cuando haces la mamografía es prevenir y también queremos dejar en claro que no es una enfermedad contra la que no se puede luchar. La prevención es fundamental y por eso hay que hacerse los chequeos correspondientes”, explicaron.

Las anteriores ediciones de este evento, efectuadas en el Polideportivo de Pilar, el Club Municipal Presidente Derqui y el propio Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci”, contaron con gran presencia de vecinos y vecinas de todas las edades, quienes le imprimieron un marco notable.

Nancy y Érika tienen a su cargo la Escuela Municipal de Zumba y tomaron la posta de la organización de la Mater Pink de Pilar en 2021 con el apoyo de la dirección general de Deportes municipal. “Para nosotros este evento es amor y pasión y la única causa es concientizar sobre la prevención del cáncer de mama tanto en mujeres como en hombres”, remarcaron. Y destacaron que “habrá presencia de numerosos instructores de Pilar y toda la zona cercana”.