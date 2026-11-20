La Escuela Municipal de Guardavidas de Pilar entregó la libreta habilitante a 14 egresados que cursaron la carrera durante 2025. El acto se realizó en el Club Municipal Peruzzotti y marcó el cierre de la 15° promoción de este espacio gratuito, que depende de la dirección general de Deportes del Municipio.

Quiénes egresaron

La promoción está integrada por Florencia Barreto, Benjamín Cano, Carlos Corias, Cristian Da Silva, Camila Haffner, Lucas Hernández, Jorge Linares, Nando Loraschi, Brisa Manrique, Patricio Manrique, Sebastián Santana, Axel Torres, Ana Vargas y Valentina Yesse Gallard.

Con este grupo, la escuela supera los 250 egresados desde que comenzó a funcionar, lo que abrió una salida laboral a quienes obtuvieron su libreta habilitante.

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Cómo es la formación

Cada uno de los 14 completó el curso dispuesto por el Municipio y la Asociación Mutual de Guardavidas Argentinos Asociados (AMGAA). Recibieron la libreta de la Comisión Provincial de Guardavidas y el analítico expedido por la Dirección General de Cultura y Educación provincial.

El camino incluyó un examen de ingreso exigente, una cursada teórico-práctica de un año y, finalmente, prácticas en aguas abiertas, donde los aspirantes trabajaron en lagunas, ríos y el mar.

El acto y las palabras de las autoridades

La ceremonia fue encabezada por el secretario de Integración y Desarrollo Comunitario, Juan Manuel Morales. Compartieron el micrófono el director de la escuela, Alejandro Parral; la inspectora Lorena Corvalán; la directora del “Rusticucci”, Silvina Martin, y parte del plantel docente.

Morales dirigió su mensaje a los egresados y a sus familiares. Felicitó “a los nuevos guardavidas y también a las familias que apoyan el sueño de ustedes”. Y agregó: “Nuestro deseo es que podamos retroalimentarnos y que ustedes puedan trabajar en alguna de las ocho piletas que se han construido en los Clubes Municipales.”

Por su parte, Parral destacó la “gratuidad” de la escuela y se mostró “agradecido de poder entregarles este documento que significa perseverancia, constancia y esfuerzo ya que no es una carrera fácil, las clases son exigentes y lo tienen bien merecido”.

El director también tuvo palabras de reconocimiento para el Ejecutivo local y para el entorno de los alumnos: agradeció “al intendente Federico Achával y a la dirección general de Deportes por el apoyo permanente y a las familias de los egresados, por su acompañamiento y contención”.

Antes de cerrar, se dirigió a sus ahora colegas: “nunca se olviden de donde vienen, de esta escuela de Pilar que les dio la oportunidad de estudiar en forma gratuita. Ojalá hayan encontrado en la escuela lo que vinieron a buscar”.