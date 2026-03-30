El equipo de natación máster del Club Atlético Pilar protagonizó una actuación histórica al participar por primera vez en un Campeonato Argentino y consagrarse campeón nacional, con destacadas actuaciones individuales y colectivas.

El certamen se desarrolló en la ciudad de San Juan durante cuatro jornadas de competencia, con la participación de nadadores de distintos puntos del país. En ese contexto, los representantes pilarenses lograron posicionarse entre los principales protagonistas del torneo.

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Entre los rendimientos individuales, se destacaron Germán Kempel y Matías Volker. Kempel se consagró campeón en las pruebas de 50 y 100 metros mariposa, además de obtener el segundo puesto en 50 metros espalda y 100 metros libres, y el tercer lugar en los 400 metros combinados.

Por su parte, Volker alcanzó el segundo puesto en los 50 metros espalda.

Competencias por equipo

En las competencias por equipos, ambos nadadores lograron el título nacional en la posta 4x50 metros libres y el subcampeonato en la 4x50 metros combinados, junto a Lucas Forte y Agustín Lastra, integrantes del equipo Delfines Natación.

La delegación también contó con la participación de Hernán Boccadoro, quien finalizó en el quinto lugar en los 50 metros libres y sexto en los 100 metros mariposa, sumando puntos para el equipo. En tanto, Diego Arcolia formó parte del grupo como asistente.

“El torneo fue realmente duro a nivel físico. Competir durante varias jornadas consecutivas, sumado a las condiciones cambiantes de clima, hizo que la exigencia fuera muy alta. A la mañana había frío y viento, y por la tarde mucho calor. Pudimos adaptarnos rápido y rendir al máximo”, expresó Germán Kempel, capitán del equipo.

Los representantes del equipo de Pilar volvieron a la pileta del CAP para retomar con los entrenamientos.

De cara a lo que viene, el plantel ya proyecta nuevos desafíos. “Este 2026 decidimos dar un paso adelante y competir como nadadores federados. Este fue nuestro primer Nacional y ahora apuntamos al Torneo Panamericano Máster, que se disputará en octubre en Buenos Aires”, agregó.

El crecimiento del equipo también se vincula a mejoras en la infraestructura. “La inversión en la pileta fue clave. Hoy contamos con andariveles antiolas, nuevos partidores y mejores instalaciones, lo que eleva la calidad de nuestros entrenamientos”, concluyó Kempel.

Con estos resultados, el equipo de natación máster del Club Atlético Pilar consolida su desarrollo competitivo y se posiciona a nivel nacional en la disciplina.