Durante todo el fin de semana que pasó, el Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci” albergó la disputa de la tercera edición de la Copa “Municipalidad de Pilar” de Handball, uno de los certámenes organizados por la Comuna a través de la dirección general de Deportes. Y el torneo fue una fiesta del mejor deporte de la región.

La copa se dividió en dos cuadrangular para la categoría Mayores, uno femenino y otro masculino, ambos protagonizados por equipos que participan de los torneos de la Federación Metropolitana de Balonmano (Femebal), entidad que por primera vez avaló el ya tradicional campeonato.

Las dos jornadas de acción tuvieron alto nivel y muy buen acompañamiento del público y la final de los dos certámenes fue la misma: Muni Pilar-Muñiz, con victoria para los visitantes en las dos ocasiones.

“Disfrutamos de un gran fin de semana de encuentro y a puro handball. El nivel deportivo fue muy bueno, muy parejo y atractivo, vimos partidos tan intensos como entretenidos en ambas jornadas y jugadores que se brindaron de principio a fin de cada juego”, destacó el director general de Deportes, Fernando Trillo.

En el mismo sentido declaró el profesor Martín Umbert, quien resaltó que “fue nuestra tercera experiencia con una copa tan importante que ya se va convirtiendo en tradición en cada arranque de año y que por primera vez fue avalada por Femebal, algo que para nosotros es un orgullo”. “Fue un éxito total”, agregó el DT del equipo femenino de muni pilar y referente de la Escuela Municipal de Handball.

El torneo masculino, además de Muni Pilar y Muñiz fue animado por SAPA de Marcos Paz y Universidad Nacional de Luján (UNLU), mientras que el certamen femenino también tuvo en cancha a San Andrés Veteranos Handball Club (VHC) de San Miguel.

Caballeros

La acción de la rama masculina se inició el sábado con la victoria de Muni Pilar sobre Universidad Nacional de Luján (UNLU) por un cómodo 24 a 17, en tanto Muñiz doblegó con lo justo a SAPA de Marcos Paz por 20 a 19.

De esta forma, el domingo se disputaron los partidos por las medallas. A primer turno, SAPA de Marcos Paz jugó un partido de alto vuelo y derrotó a UNLU por 27 a 16 para quedarse con la medalla de bronce.

En la final, Muñiz y Muni Pilar protagonizaron un encuentro muy atractivo. Los visitantes sacaron ventajas en el inicio pero los pilarenses nunca bajaron los brazos y se mantuvieron permanentemente cerca aunque no pudieron dar vuelta la historia y cedieron por 22 a 18.

El campeón Muñiz formó con Rubén Acevedo, Francisco Arreigada, Lucas Fernández, Carlos Ibarra, Manuel Rafael, Alexis Mendoza, Iván Goncalves, Gonzalo Kínder, Agustín Palavecino, Lisandro Tabares, Iván Maresca, Marcelo Marasca, Nahuel Iopur, Bautista Boccardo, Matías Scheitter y Francisco Benítez.

Por su parte, Muni Pilar, dirigido por Daniel Rotela, alistó a Manuel Martínez, Gonzalo Ferreyra, Braian Vergara, Diego Roldán, Joaquín Roger Ford, Joaquín Correa, Lautaro Ramos, Facundo Inofre, Walter Carrizo, Franco La Rizza, Juan Lomazzo, Facundo Roldán, Mateo Paturlanne, Pedro Oroño, Esteban Zalazar y Sasha Popou.

Damas

En el primer día de juego para la rama femenina, Muni Pilar fue mucho más que Veteranos Handball Club (VHC) de San Miguel y le ganó por 24 a 12 y avanzó a la final, instancia a la que también accedió Muñiz luego de batir con comodidad a San Andrés por 21 a 14.

En la segunda jornada, San Andrés se quedó con el tercer lugar y el escalón más bajo del podio al superar a VHC por 22 a 17.

En la final, las chicas de Muñiz ratificaron su favoritismo y le ganaron a Muni Pilar por 28 a 18 para retener la corona que habían logrado el año pasado.

La escuadra campeona, orientada por Pablo Bafetti, formó con Florencia Boudouve, Ailín Martínez, Azul Almenaros, Lucila Eguillor, María Victoria Herrera, Rocío Rodas, Silvina Fernández, Agustina Botto, Pía Eguillor, Roxana Segada, Martina Ojeda, Paula Pémolli, Agustina Pandolfo, Delfina Wolf, Ayelén Casas y Leticia Figueredo.

Por su parte, Muni Pilar, que es dirigido por Martín Umbert, tuvo en cancha a Julieta Rojas, Delfina Bravo, Antnella Danylyszyn, Constanza Hearne, Julieta Sosa, Érica Cano, Gabriela Artaza, Magalí Vera, Camila Duhau, Jacqueline Falcón, Victoria Lafont, Yesica Torres, Yamila Conte, Violeta Gatica, Julieta Delaloye y Yael Aimar.

Historial de campeones

2024 Muni Pilar (masculino) e Independiente de Chivilcoy (femenino)

2025 Campana Boat Club (masculino) y Muñiz (femenino)

2026 Muñiz (masculino) y Muñiz (femenino)