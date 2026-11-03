El equipo de Mayores Masculino de la Escuela Municipal de Handball consiguió un triunfo épico como visitante de Banfield y por la 12° fecha del torneo Clausura de Tercera división de la Federación Metropolitana de Balonmano (Femebal).

El partido se llevó a cabo en la cancha del club SEDALo de Villa Diamante y jugando buena parte del mismo con uno menos, la escuadra dirigida por Daniel Rotela se impuso 24 a 23 y se consolidó entre los 8 mejores de su zona. Los goleadores de Muni Pilar fueron Braian Vergara con 9 tantos y Diego Roldán con 7.

El equipo pilarense inició el cotejo solo con cinco jugadores de campo, al que debió sumarse uno de los dos arqueros suplentes para completar la formación de seis, improvisación a la que hecho mano el técnico Rotela para enfrentar al emblemático Banfield, rival directo por la clasificación al Súper 8.

Puede interesarte

Para peor, a los 10 minutos se fue expulsado el arquero pilarense por una brusca infracción al pivot de Banfield, quedando en campo tan solo seis elementos. Así y todo, el equipo de Pilar terminó el primer tiempo cediendo por un módico 12-8.

Para el segundo tiempo se sumó Facundo Inofre y Pilar completó el sexteto de campo. La tónica del compromiso no varió y a falta de tres minutos, los visitantes pasaron al frente por primera vez (23-22).

Ante un rival agotado por el esfuerzo, Banfield apostó a la marca personal y a mover el banco. Sobre el final y para agregarle aditamentos a la épica, fue sancionado Joaquín Rogers Ford y con uno menos, surgió la figura del arquero Eduardo Fernández, quien le frustró el empate al atacante banfileño en el último mano a mano de la noche y desató los festejos.

Muni Pilar formó con Braian Vergara (9), Diego Roldán (7), Lautaro Ramos (5), Facundo Roldán (2), Facundo Inofre (1), Joaquín Rogers Ford, Eduardo Fernández y Santiago Morello.

A falta de tres fechas, la tabla es liderada por SAG de Los Polvorines y Lanús, ambos con 31 puntos. Muni Pilar trepó a la 7° posición con 25 puntos y en la próxima, el domingo 7 a las 18, recibirá en el Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci” al encumbrado Palermo Handball, que se ubica 4° con 30 unidades.

Damas

Por su parte, las damas de Muni Pilar fueron locales de Los Andes y pese a jugar buen partido, acabaron cediendo por 17 a 14. Así, se mantienen 7° en la tabla de la Cuarta división. Josefina Galeano fue la artillera local con 6 goles.

La escuadra dirigida por Martín Umbert formó con Josefina Galeano (6), Débora Acosta (3), Camila Duhau (2), Iara Torres (1), Yamila Conte (1), Julieta Carosella Reboredo, Jéssica Baumann, Antonella Danylyszyn, Delfina Bravo, Julieta Delaloye, Yésica Torres, Érica Cano, María de los Milagros Gutiérrez y Violeta Gatica.

En la zona manda Ituzaingo con 36 puntos y Muni Pilar es 7° con 26, manteniendo la chance de ingresar al Super 8 de la divisional.