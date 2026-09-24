El equipo de la Escuela Municipal de Goalball protagonizó otra destacada actuación en el marco de la Liga Argentina de Goalball y ya es, claramente, la gran sorpresa de la edición 2026 del certamen.

Esta vez, por la 2° fecha del torneo, los pilarenses viajaron hasta la ciudad de Ezeiza, donde se convirtieron en uno de los grandes animadores de la jornada. Sumaron un triunfo y un par de ajustadas caídas para quedar en la 2° posición de la tabla.

“Fue una nueva gran jornada para los chicos y las chicas de nuestra Escuela Municipal de Goalball. Después de haber sido locales en la apertura del torneo, esta vez viajaron a Ezeiza y confirmaron todo lo bueno que habían demostrado en aquella primera fecha. Fue una larga jornada y los chicos pudieron disfrutarla por completo”, destacó el director general de Deportes, Fernando Trillo.

El equipo de nuestra Escuela Municipal, que es dirigido por la profesora Luján Quaranta, volvió a festejar un triunfo al derrotar a los dueños de casa, Cíclopes de Ezeiza, por un trabajado 13 a 12.

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Luego, los pilarenses se midieron en un par de ocasiones con el calificado equipo representativo de Uruguay. En el primer duelo, cedieron 10 a 9 y en el segundo, en el que sufrieron ausencias de peso por diferentes lesiones, cayeron por 15 a 5. Con estos marcadores, Muni Pilar se posiciona segundo en la tabla y al final del torneo, el primero de la misma ascenderá a la División de Honor.

"Fue otra muy buena fecha para nosotros y por ahora estamos segundos en la tabla. Nos queda la última fecha dispuesta para noviembre", señaló Quaranta.

La escuadra pilarense, que está transitando su segunda temporada en la competencia, estuvo conformada por José Luís Pérez, Julio César Jaime, Antonella Ayala, Santino Altamirano, Nehuén Gómez y Jorge Merlez.

El goalball es un deporte paralímpico creado para personas ciegas y disminuidas visuales. Se juega con dos equipos de tres jugadores cada uno, lanzando una pelota sonora con cascabeles para intentar meter el gol en la portería situada en el extremo contrario de la cancha. Todos los jugadores llevan antifaces para igualar las condiciones de visibilidad.

Escuela Municipal de Goalball

La Escuela Municipal de Goalball está dirigida a personas ciegas o disminuidos visuales, es gratuita y depende de la dirección general de Deportes comunal. Los entrenamientos son dictados por la profesora María Luján Quaranta y se llevan a cabo los sábados desde las 9 en el Club Municipal Presidente Derqui.