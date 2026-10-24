En el mes de la concientización del cáncer de mama, el Municipio del Pilar llevó adelante la tradicional Master Pink, una jornada que reúne la actividad física y la importancia de la prevención de esa enfermedad.

Fue en el Microestadio Municipal Ricardo Rusticucci, espacio en el que se desplegaron clases de zumba y actividades integrales con el foco puesto en la importancia de realizarse controles de salud.

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La jornada fue multitudinaria, donde las y los asistentes lo hicieron vistiendo una prenda de color rosa, que distingue a las campañas de concientización que se llevan adelante durante el mes de octubre.

En ese marco, la secretaria General, Soledad Peralta, junto al secretario de Integración y Desarrollo Comunitario, Juan Manuel Morales, estuvieron presentes en el Microestadio Municipal, acompañando las actividades.

"Octubre es el mes de concientización sobre Cáncer de Mama, y seguimos realizando distintas actividades para informar sobre lo importante que es realizarse controles para una detección temprana", destacó Peralta.

Según el cronograma, la Master Pink contó con la presencia especial de tres reconocidas figuras de la actividad a nivel mundial: la española Jéssica Expósito, que es una de las más reconocidas especialistas en Educación de Zumba; el reconocido brasileño Allan Bapuru, que es un afamado instructor de esa disciplina, y finalmente la instructora de Zumba argentina Priscila (Pri) Graf.