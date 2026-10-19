Más de 470 pilarenses ya están listos para representar al distrito en la 35° edición de la Final de los Juegos Bonaerenses que ya se desarrolla en la ciudad de Mar del Plata.

La delegación local forma parte de los más de 30.000 participantes del certamen que se extenderá hasta el próximo viernes 23 de octubre.

La 35° edición del encuentro deportivo y cultural más relevante de la provincia, reúne a participantes de diferentes edades provenientes de los 135 municipios de la extensa geografía bonaerense.

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La delegación local arribó en siete micros que partieron hacia La Feliz pasada la medianoche del domingo desde el Microestadio “Ricardo Rusticucci”. Ya en el destino final, los deportistas se hospedan en cinco hoteles de la zona céntrica marplatense.

En tanto, en la tarde de este lunes, enfundados en sus camperas azules, los integrantes de la delegación se acercaron hasta el auditorio Las Toscas donde se concretó la inauguración oficial del evento que fue encabezada por el gobernador Axel Kicillof y contó con la actuación del rapero Thiago PZK.

“Más allá de lo climático, que esperemos que mejore y nos deje realizar toda la agenda de actividades sin problemas, fue una hermosa primera jornada. No tuvimos inconvenientes con el viaje y todos pudimos disfrutar de un lindo lunes. Todos, los chicos y los adultos, pudieron descansar, algunos pasear, y los delegados y técnicos dejaron todo listo para lo que se viene, que serán cuatro días de agenda bien cargada”, contó el director general de Deportes municipal, Fernando Trillo.

Apertura

La fiesta de apertura fue encabezada por el gobernador Kicillof, quien estuvo acompañado en el escenario por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; el subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo.

El excombatiente de Malvinas, Fabio Santana, fue el encargado de cantar el Himno Nacional y más tarde, las autoridades efectuaron el habitual conteo que, al llegar a cero y mediante una lluvia de papelitos, dejaron inauguradas las finales en todas las disciplinas y categorías.

La tarde se cerró con el esperado show de Thiago PZK, que con un show a puro hit y toda la energía, hizo cantar a las delegaciones de los 135 municipios.

Este año, Pilar presenta en Mar del Plata una delegación de más de 470 personas, incluyendo las categorías Juveniles, Adultos Mayores, Personas con Discapacidad, quienes participan en diferentes disciplinas deportivas y culturales.

Agenda

Este martes 20 arrancará la acción en Mar del Plata y Pilar tendrá una agenda cargada de compromisos a lo largo de todo el día.

En materia de Deportes, la acción de los jóvenes comprenderá la jornada inicial del Atletismo, dedicada por entero a la categoría Sub 14. También se estrenarán por los puntos los equipos de Futsal, Fútbol 5 (femenino) y Fútbol Playa.

Además, saltarán a la cancha los representantes pilarenses de Hockey femenino, Tenis, Tenis de Mesa, Básquet y Básquet 3x3, Skate, Ajedrez y Taekwondo, en sus versiones ITF y WT.

Entre los deportes para personas con discapacidad, se abrirá la acción de las distintas variantes del Fútbol, en tanto Goalball, Natación, Atletismo y Boccia tendrán jornada de testeo.

Finalmente, en la categoría Adultos Mayores, comenzará la acción para el Sapo femenino, el Tejo Masculino “A” y el Tejo Mixto, las Bochas femenino, el Pentatlón femenino, Orientación masculino y el Truco Mixto.

Por eso será una jornada XL y de fuerte intensidad para quienes defienden los colores pilarenses.