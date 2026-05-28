Los equipos masculinos de divisiones inferiores de la Escuela Municipal de Handball tuvieron un fin de semana de alto impacto al quedarse con todos los puntos en juego ante Platense y por la 9° fecha de la Primera “E” de la Federación Metropolitana de Balonmano (Femebal).

Los partidos se concretaron en el Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci” y Muni Pilar festejó el triunfo en las tres categorías en las que hubo acción: Menores, Juveniles y Juniors. Además se quedó con los puntos sin jugar en Infantiles y Cadetes.

De esta forma, Muni Pilar es escolta en la tabla general con 111 puntos pero cinco partidos menos que el líder, Instituto Don José de San Martín que acumula 126 unidades.

Los primeros en saltar a la cancha fueron los Menores que dominaron las acciones de principio a fin y redondearon una gran prestación colectiva. Los dirigidos por Maximiliano Almirón vencieron 25 a 8. Ya al final del primer tiempo ganaban 7 a 2.

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El goleador fue Juan Simón Rodríguez Eder con 10 tanto y el plantel lo completaron Ciro Bottani (1), Bruno Díaz Fernández, Santino Carro (4), Felipe Arbelo (1), Franco Sánchez, Felipe Carrizo, Guillermo López (1), Agustín Delicia (4), Dylan Arreigada (1) y Benicio Díaz (3).

Esta divisional es encabezada por Las Heras y Don Bosco con 24 puntos y Muni Pilar es 7° con 20.

A su turno, los Juveniles también disputaron un partido sólido, sin fisuras y lo terminaron ganando por un amplio 28 a 17. El primer período había sido algo más equilibrado (15-11) pero ene l complemento fue todo de Muni Pilar, que llegó a los 21 puntos y es tercero en la tabla a 3 unidades de IDJ San Martín.

El artillero de Muni Pilar resultó Valentín Riveros con 7 goles. El equipo también tuvo en cancha a Eduardo Fernández, Vlasimir Dobrovolsky (6), Miqueas Valdez 86), Joaquín Giménez Correa (2), Lucas González, Joaquín Tebes, Lucas Sosa (1), Ignacio Ciotti (3), Tomás Rodríguez García, Juan Cruz Giménez Corea (1) y Felipe Díaz (2).

Finalmente, los Juniors fueron de menor a mayor y acabaron celebrando una gran victoria por 21 a 18. Es que Platense había dominado el primer tiempo y se había ido al descanso en ganancia por 13 a 8 pero el entrenador Braian Vergara supo gestionar el entretiempo, su equipo fue otro ene l segundo capítulo y con un parcial de 13 a 5 se abrazó al triunfo.

El goleador pilarense fue Joaquín Giménez Correa con 8 perlas. La escuadra local también alistó a Eduardo Fernández, Miqueas Valdez, Lautaro Ramos (4), Joaquín Tebes, Leonel Izaguirre, Lucas Sosa, Tomás Rodríguez García, Ignacio Ciotti, Ariel Brizuela, Juan Cruz Giménez Correa, Juan Cruz Lomazzo (5), Felipe Díaz, Gonzalo Ferreyra de la Cruz y Diego Roldán (3).

En esta categoría mandan San Fernando y SAPA de Marcos Paz con 22 y Muni Pilar es escolta con 20.

Muni Pilar también ganó los puntos en Infantiles y lidera con puntaje ideal, y también en Cadetes, en la que es tercero con 21 puntos. Por la próxima fecha, el sábado 30, los pilarenses serán visitantes de San Fernando.

Mayores

Por la 9° fecha de la Zona “B” de la Tercera división masculina, los Mayores de Muni Pilar visitaron a San Martín y en un duelo muy equilibrado, terminaron cediendo 28 a 25.

El equipo dirigido por Daniel Rotela formó con Facundo Roldán (5), Braian Vergara (3), Esteban Zalazar, Víctor Martínez, Facundo Inofre (2), Joaquín Giménez Correa (6), Ariel Brizuela, Sasha Popow (4), Lautaro Ramos, Diego Roldán (5), Gonzalo Ferreyra de la Cruz, Juan Cruz Lomazzo y Walter Carrizo.

La zona es liderada por Goethe con 26 puntos y Muni Pilar es 16° con 11. En la próxima fecha, Muni Pilar intentará reencontrarse con la victoria recibiendo a Chacarita este domingo 31 de mayo.