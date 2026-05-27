La principal competencia deportiva y cultural de la Provincia, organizada por el gobierno bonaerense, alcanzó un nuevo récord de participación tras el cierre de las inscripciones para la edición 2026. En su 35° año consecutivo, más de 504 mil personas formarán parte de una de las iniciativas más importantes del país, que convoca a los 135 municipios bonaerenses.

Al respecto, el subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo, destacó que “mientras el Gobierno nacional se retira de áreas fundamentales para el desarrollo deportivo, el gobernador Axel Kicillof y el ministro Andrés Larroque continúan fortaleciendo una política pública que garantiza oportunidades de participación para miles de personas en todo el territorio provincial”.

En esa línea, resaltó que el récord de participación “es una nueva muestra del valor que tienen los Juegos para la comunidad”. “Superamos los 480 mil inscriptos de 2025 y apostamos a seguir superando registros, para que haya cada vez más personas que participen de este evento, que es un orgullo para los bonaerenses", agregó

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Organizados por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad a través de la Subsecretaría de Deportes, los Juegos ofrecerán este año más de 100 disciplinas deportivas y culturales para las categorías Juveniles, Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Trasplantados. Concluida la etapa de inscripción, a partir de junio comenzará la etapa local en los municipios, dando inicio al certamen que tendrá su cierre en octubre con la tradicional Final en Mar del Plata.

Entre las principales novedades de esta edición, en Juveniles se agregan nuevas categorías en ajedrez, handball, gimnasia, patín y vóley. Asimismo, en la modalidad intergeneración, se mantienen las incorporaciones del año pasado, ampliando las posibilidades de interacción entre participantes de distintas edades. También continúan las competencias para trasplantados en atletismo (1.500 metros), natación (50 metros) y tenis de mesa. El detalle completo de las disciplinas y categorías puede consultarse en juegos.gba.gob.ar.

La competencia, desde su implementación ininterrumpida a partir del año 1992, promueve el acceso a la actividad física y a la expresión cultural en toda la Provincia de Buenos Aires. El certamen cuenta con tres instancias de participación antes de la gran final en Mar del Plata: la local, la regional y la interregional.