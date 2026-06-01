Los Clubes Municipales se consolidan como espacios de encuentro para la comunidad en las localidades de Pilar.



Se trata de las ocho instituciones que levantó el Municipio en diferentes barrios y que día a día ofrecen actividades deportivas, recreativas y culturales para las y los vecinos.

En ese marco, en los últimos días, el intendente Federico Achával junto a funcionarios de la Comuna emprendió una serie de recorridas por esos espacios para acompañar a chicos y grandes en sus clases.

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Este fin de semana, el jefe comunal estuvo en el Microestadio Municipal Rusticucci y en el Club Municipal Tribarrial.

En ambos sitios compartió una jornada llena de deporte con familias de todo Pilar. Lo hizo junto al secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta.

“Nos alegra ver como chicos de todo el distrito pueden venir a disfrutar espacios como el Microestadio y nuestros clubes municipales, porque son lugares que soñamos y construimos para que la comunidad pueda encontrarse y disfrutar del deporte en la cercanía de sus barrios”, expresó el intendente.

Por su parte, Laurent señaló que "el deporte genera igualdad de oportunidades y transmite valores fundamentales para las familias” y enfatizó en que seguirán “fomentando estos espacios".

Mientras que Peralta resaltó la importancia de que todos los días vecinos y vecinas se encuentren y compartan la gama de actividades propuestas.

“En Pilar fomentamos el deporte porque es una herramienta que une, genera igualdad de oportunidades y transmite valores”, cerró el intendente.