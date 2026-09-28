Los integrantes de la Escuela Municipal de Taekwondo volvieron a brillar con fuerza en el más importante escenario de las artes marciales a nivel internacional.

En esta oportunidad, los alumnos de las sedes que funcionan en los Clubes Municipales Lagomarsino, Peruzzotti y Manuel Alberti dijeron presente en el tradicional Open de Paysandú, en la República Oriental del Uruguay y construyeron estupendas actuaciones.

Los pilarenses retornaron a nuestro distrito con nueve medallas: cinco de oro y cuatro de plata, erigiéndose en una de las delegaciones más prolíficas de las que participaron.

"Fue una nueva gran experiencia para los chicos y las chicas de nuestra Escuela Municipal de Taekwondo y estamos muy contentos de que pudieron vivirla y disfrutarla. Y además les fue bárbaro en cuanto a lo deportivo por lo que el viaje tuvo el mejor de los finales", consideró el director general de Deportes, Fernando Trillo.

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Por su parte, el coordinador de la Escuela Municipal de Taekwondo, Damián Malaquías, señaló que "los chicos volvieron muy felices de tener experiencias fuera del país, ya que no es cosa de todos los días. Siempre buscamos roce internacional, es ahí donde cada paso nos da la oportunidad de seguir formando personas y competidores de nivel".

"En esta competencia organizada por Mayko Votta y fiscalizada por la Federación Uruguaya de Taekwondo, se utilizaron sistemas de chalecos electrónicos Gen1 y Gen 2 Daedo", agregó Malaquías, quien comandó la delegación pilarense junto a Ramiro San Juan.

Una de las individualidades más destacadas fue Alma Acosta, que es alumna del Club Municipal Lagomarsino, compitió en dos categorías y se coronó en ambas. Se impuso en la divisional Juveniles cinturón Rojo hasta 55 kilos luego de ganar dos combates, y luego venció en Juveniles Danes hasta 55 kilos, también tras ganar un par de peleas.

Del Club Municipal Lagomarsino también viajaron otros seis artistas marciales. Luz Rosales se quedó con la medalla de oro en Precompetitivo, Ulises Oroná se consagró en Cadetes cinturón Verde hasta 49 kilos, Noah Rosales participó en Infantiles Rojo menos de 37 kilos y se quedó con la medalla de plata, lo mismo que Lara Giménez, quien intervino en Cadete para más de 59 kilos, y Marcos Acosta, segundo en la categoría Adultos cinturón Rojo menos de 63 kilos.

Además, Milán Acosta cayó en las rondas preliminares en Juveniles Danes hasta 68 kilos.

También fue notable la performance de Franco López, que es alumno del Club Municipal Peruzzotti y se volvió con un oro y una plata. Se consagró campeón en la categoría Infantil+ hasta 37 kilos y sub campeón en la división Cadetes menos de 41 kilos.

Finalmente, el Club Municipal Manuel Alberti estuvo representado por Mateo Lezcano, quien fue de la partida en Juvenil menos de 63 kilos y cayó en las ruedas preliminares.

Además de competir, Marcos Acosta fue el único árbitro argentino del evento. Marcos se formó como árbitro en la Escuela de Árbitros de la Liga Municipal de Taekwondo y actualmente es árbitro de liga y también es el único árbitro federado en esa modalidad.