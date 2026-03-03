Durante este fin de semana, el handball se apoderará por completo del Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci” para la disputa de la tercera edición de la Copa “Municipalidad de Pilar” de Handball, un certamen que ya se ha convertido en referencia y tradición en cada arranque de temporada.

El torneo será animado por equipos de la categoría Mayores y se disputará en formato cuadrangular tanto en el cuadro masculino como en el femenino. El sábado 7 se jugarán las semifinales, en tanto el domingo 8 están previstas las finales y los partidos por el tercer puesto.

En el torneo femenino serán de la partida Muni Pilar, Muñiz, San Andrés y Veteranos Handball Club (VHC) de San Miguel, mientras que en el certamen masculino participarán Muni Pilar, Universidad Nacional de Luján (UNLU), Muñiz y SAPA de Marcos Paz.

"Es un orgullo volver a organizar un torneo de este calibre en nuestro Microestadio Municipal. Participarán equipos de muy buen nivel, entre ellos de nuestra Escuela Municipal de Handball, y tenemos muchas expectativas porque el certamen ya se ha convertido en una tradición en cada arranque de temporada”, contó el director general de Deportes municipal, Fernando Trillo.

"Además, este año tenemos la gran noticia de que la Federación Metropolitana de Balonmano (Femebal) ha oficializado nuestra copa, algo que nos llena de orgullo y terminar por elevarla a un nivel superior”, agregó Trillo.

En el mismo sentido, el profesor Martín Umbert, uno de los docentes de la Escuela Municipal de Handball, puntualizó que “estamos muy contentos de volver a hacer la copa, que ya está instaurada en el ambiente del handball metropolitano. Este año, además, está avalada por la Femebal y adquiere otra relevancia, otro valor y está buenísimo”. “Está genial repetirla todos los años y todos los años tenemos cupos completos y muchos pedidos para venir a jugarla”, sumó.

La Copa “Municipalidad de Pilar”, que tendrá acceso libre y gratuito, arrancará el sábado 7 con la disputa de las semifinales. Primero se desarrollarán los cruces femeninos: a las 14 chocarán Muñiz-San Andrés y a las 16 lo harán Muni Pilar-VHC.

Luego se llevarán a cabo las semis masculinas. A las 17.50 se medirán Muñiz-SAPA de Marcos Paz y a las 19.15 saltarán a la cancha Muni Pilar-UNLU.

Para el domingo 8 están previstas las finales. A las 14 se jugará el tercer puesto femenino (entre las perdedoras del sábado) y las 15.30 la Final, protagonizada entre las ganadoras del primer día. Para las 17 se programó el duelo por el tercer puesto masculino, en tanto la Final varonil tendrá pitazo inicial a las 19.15.

“Para nosotros es recontra importante, es el torneo de Pilar de inicio de temporada. Nos sirve a nuestros equipos para ir fogueándonos ya que la semana del 20 arrancan los torneos de Femebal”, completó Umbert, que este año seguirá al comando del equipo femenino de Mayores de Muni Pilar. El equipo masculino de mayores lo continuará dirigiendo Daniel Rotela.

Historial de campeones

2024 Muni Pilar (masculino) e Independiente de Chivilcoy (femenino)

2025 Campana Boat Club (masculino) y Muñiz (femenino)