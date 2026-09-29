En las canchas dispuestas en el Microestadio Municipal "Ricardo Rusticucci" se disputaron los encuentros correspondientes a la 16° fecha de la Liga Municipal de Futsal Miss 30, uno de los certámenes organizados por la Comuna a través de la dirección general de Deportes comunal.

Ante un buen marco de público que se fue renovando con el correr de los partidos, disfrutamos de una jornada de muy lindos encuentros y múltiples emociones. Es que en los seis pleitos del día se anotaron 38 goles, a un promedio de más de 6 tantos por partido.

Y en ese marco, el que volvió a festejar fue el Polideportivo Agustoni, que goleó a Barca Pilar y dio un paso más hacia la conquista de una nueva estrella. El partido se esperaba mucho más parejo pero el Poli mostró una gran contundencia y se lo llevó por 7 a 1.

Los goles del líder fueron convertidos por Analía Baíni (3), María Martínez (3) y Analía Figueredo, descontando Andrea Romero para las Catalanas, que cayeron a la cuarta posición.

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La ubicación de escolta es compartida por Rejunte LAU y Sport Pilar, que no para de subir. Rejunte LAU se valió de cuatro goles de Marisol Barreto y otro de Laura Rojas para despachar a De Taquito por 5 a 0, mientras que Sport Pilar superó por un amplio 5 a 2 a Sacachispa FC. Para Sport hubo dobletes de Marcela Domingo y Adriana Peña y otro y tanto de Alma Ortigoza, en tanto Elsa Hernández y Laura Ojeda recortaron la brecha.

Las Bravas contó con dos gritos de Liz Mereles y uno de Romina Medina para doblegar a SAKA2 por 3 a 0, mientras que

Juegan con Pasión superó por un apretado 3 a 2 a Racing. Para las ganadoras convirtieron Nancy Rodríguez (2) y Rafaela Rodríguez, descontando Laura Cáceres y Rosa Villarcubas.

La fecha en la que quedó libre Pilar City, la mayor goleada la protagonizó Scabioneta que batió por 8 a 0 a El Trébol por las conquistas de Mabel Gómez (3), Laura Lezcano (2), Araceli Cuello, Leonela López y Sandra Luna.

Tras esta jornada, la tabla de posiciones es encabezada por Polideportivo Agustoni con 43 puntos, mientras que el segundo lugar lo comparten Rejunte LAU y Sport Pilar con 37. Luego se ubican Barca Pilar con 36, Las Bravas con 35, Sacachispa FC suma 29, Racing y Scabioneta acumulan 27, Pilar City 25, Juegan con Pasión y El Trébol 21, De Taquito 11 y SAKA2 cierra con 6.

La tabla de goleadoras muestra arriba a María Martínez (Poli Agustoni) con 45 tantos, Laura Rojas (Rejunte LAU) suma 40, Analía Baíni (Poli Agustoni) y Marcela Domingo (Sport Pilar) 24, Cecilia Rodríguez (Sport Pilar) 21, Analía Figueredo (Poli Agustoni) y Norma Espíndola (El Trébol) 19, Marisol Requena (Barca Pilar) y Andrea Romero (Barca Pilar) 18 y Liz Mereles (Las Bravas) 17.

La próxima fecha se disputará el jueves 1° de octubre desde las 19 y en el Microestadio "Ricardo Rusticucci" con el siguiente programa: Sport Pilar-Pilar City, Rejunte LAU-Scabioneta, Racing-Sacachispa FC, El Trébol-Barca Pilar, Las Bravas-Juegan con Pasión y Poli Agustoni-SAKA2. Libre: De Taquito.