En las canchas dispuestas en el Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci”, se disputaron los encuentros correspondientes a la 8° fecha de la Liga Municipal de Futsal Miss 30, uno de los certámenes organizados por la Comuna a través de la dirección general de Deportes.

En el marco de un clima bien familiar pese a las bajas temperaturas, se vieron seis encuentros más que atractivos y con múltiples emociones. Tantas que se anotaron 34 goles en seis duelos, a razón de casi seis tantos por partido.

Como dato saliente, desde la organización remarcaron que en esta fecha se dio el debut del equipo de De Taquito, que ocupa el lugar del saliente Wassabi FC, que ya no participará del certamen.

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De los dos equipos que arrancaron la fecha como líderes al final de la jornada quedó uno solo y es el Polideportivo Agustoni, que goleó a Sport Pilar por 5 a 1 y extendió su dulce presente. La gran figura del encuentro fue Analía Figueredo, que hizo los cinco goles del “Poli” y fue imparable para todas sus rivales. El descuento fue obra de Cecilia Rodríguez.

Por el contrario, Las Bravas fue sorprendido por el buen equipo de Racing, que le ganó con claridad por 4 a 2 y lo bajó de la cima. Para la Academia marcaron Carolina Velázquez (2), Páez Samaniego y Janet Villanueva, en tanto Romina Medina convirtió un doblete para el perdedor.

El que aprovechó la fecha y alcanzó a Las Bravas en la posición de escolta es Rejunte LAU, que doblegó por 4 a 2 a Sacachispa FC y se afirmó en la pelea grande. Laura Rojas en dos oportunidades, Marisol Barreto y Yanina Sosa gritaron goles para Rejunte, mientras que Flavia Carminati lo hizo para “Saca”.

A su turno, 70/30 y Scabioneta repartieron puntos al igualar 1 a 1. Yésica Orzusa hizo el gol de las debutantes, en tanto María Rojas marcó la parda para Scabioneta.

Con dos goles de Analía Gómez y otros dos de Daiana Raffo, Pilar City superó por 4 a 1 a El Trébol, que recortó distancias por intermedio de Norma Espíndola.

La fecha se completó con la goleada de Juegan con Pasión sobre De Taquito por 8 a 1. Para las ganadoras se registraron goles de Vanesa Murguía (2), Rafaela Rodríguez (2), Constanza Romero (2), Nancy Rodríguez y Elba Vedoya, en tanto María Pérez rompió redes para la escuadra debutantes. En esta oportunidad quedó libre Barca Pilar.

Tras esta fecha, el único líder es Poli Agustoni con 22 puntos, mientras que Las Bravas y Rejunte LAU son escoltas con 20. Luego se ubican Barca Pilar con 17, Racing y Sport Pilar tienen 16, Scabioneta suma 14, 70/30 aparece con 13, Sacachispa FC y Juegan con Pasión tienen 12, Pilar City 11, El Trébol quedó con 8 y cierra De Taquito con 1.

La próxima fecha se jugará este jueves 18 con el siguiente programa: Barca Pilar-70/30, Poli Agustoni-Racing, Scabioneta-Juegan con Pasión, El Trébol-Sport Pilar, Rejunte LAU-Pilar City y De Taquito-Sacachispa FC. Libre: Las Bravas.

La tabla de goleadoras es encabezada por Laura Rojas (Rejunte LAU) con 18 anotaciones, María Martínez (Poli Agustoni) tiene 14, Marcia Catania (Barca Pilar) y Romina Medina (Las Bravas) 11, Andrea Romero (Barca Pilar) y Zulma Villanueva (Las Bravas) 10, en tanto Analía Figueredo (Poli Agustoni), Carolina Velázquez (Racing), Norma Espíndola (El Trébol) y Marlene Villanueva (Las Bravas) 9.

