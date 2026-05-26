En las canchas dispuestas en el escenario central del Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci”, se disputaron los encuentros correspondientes a la 5° fecha de la Liga Municipal de Futsal Miss 30, uno de los certámenes organizados por la Comuna a través de la dirección general de Deportes.

Fue otra jornada de partidos más que interesantes. Con una buena cantidad de público en las gradas y muchas emociones dentro de la cancha, configurando una fecha cuyos resultados modificaron el panorama y empezaron a solidificar candidatos a la lucha grande. Al final, fueron 36 goles en seis encuentros, a un promedio de seis por cotejo.

En una de las sorpresas de la fecha, Las Bravas no pudo pasar del empate 1 a 1 con Sacachispa FC y aunque se mantiene en la cima de la tabla, ahora tiene compañía. El gol de Las Bravas lo hizo María Chamorro, en tanto Myriam Cabaña empardó para “Saca”.

El otro líder es Poli Agustoni, que no tuvo piedad con Juegan con Pasión y le ganó por 8 a 1 para afirmar su dulce presente. Los tantos del Polideportivo fueron convertidos por Luciana Ardaiz (3), María Martínez (3) y Analía Baini (2), mientras que Elba Vedoya recortó distancias.

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El único escolta es Racing, que de a poco va encontrando su mejor rendimiento y tras golear a Pilar City por 6 a 0 quedó como único escolta a solo un punto de los que mandan. La figura del choque fue Carolina Velázquez, quien anotó cuatro veces, y los otros dos fueron obra de Laura Cáceres.

En la previa, uno de los duelos de la fecha era entre Rejunte LAU y Barca Pilar, y no defraudaron. Armaron un pleito lleno de emociones y culminaron repartiendo puntos al empatar 2 a 2. Para Rejunte gritaron Yanina Rarago y Laura Rojas, mientras que Andrea Romero clavó un doblete para las Catalanas.

Otro partidazo fue el que Scabioneta le ganó a Wassabi FC por 4 a 3 para seguir subiendo en las posiciones. Andrea Gómez (2), Mabel Gómez y Yamila López hicieron los goles de las ganadoras, en tanto Analía Gómez, Verónica Paz y Leonora Valdez Rodríguez lo hicieron para Wassabi FC.

Por último, las debutantes de 70/30 consiguieron su primer triunfo del año al batir por 6 a 2 a El Trébol por las conquistas de Soledad Ferreyra (4), Carolina González y Soledad Gauto. Un doblete de Norma Espíndola achicó la brecha. En esta oportunidad, quedó libre Sport Pilar.

La tabla de posiciones es liderada por Las Bravas y Poli Agustoni con 13 puntos, Racing es escolta con 12 y luego se encolumnan Rejunte LAU, Sport Pilar, Barca Pilar y Scabioneta con 11, Sacachispa FC y 70/30 7, Wassabi FC y Pilar City 6, mientras que cierran Juegan con Pasión y El Trébol con 5 unidades.

La goleadora del certamen es María Martínez (Poli Agustoni) con 12 tanto y en la tabla luego se ubican Zulma Villanueva (Las Bravas) 10, Marcia Catania (Barca Pilar), Laura Rojas (Rejunte LAU) y Andrea Romero (Barca Pilar) 9, Norma Espíndola (El Trébol) y Marlene Villanueva (Las Bravas) 8, en tanto Carolina Velázquez (Racing) tiene 7.

La próxima fecha se disputará el próximo jueves 28 desde las 19 en el “Rusticucci” y contendrá los siguientes compromisos: Sport Pilar-Racing, Juegan con Pasión-El Trébol, Barca Pilar-Wassabi FC, Sacachispa FC-Poli Agustoni, Pilar City-Las Bravas y 70/30-Rejunte LAU. Tendrá fecha libre el equipo de Scabioneta.