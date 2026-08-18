En las canchas que semanalmente se disponen en el Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci”, se disputaron los encuentros correspondientes a la 12° fecha de la Liga Municipal de Futsal Miss 30, uno de los certámenes organizados por la Comuna a través de la dirección general de Deportes.

Fue otra gran jornada, replete de partidos atractivos y múltiples emociones, tantas que se anotaron 58 goles en 6 cotejos, a razón de casi 10 tantos por duelo.

En ese contexto, las líderes del Poli Agustoni afirmaron su notable momento de forma y golearon a El Trébol por 17 a 1 en un pleito que nunca mostró equivalencias. La gran figura del partido fue María Martínez, quien anotó 10 goles y así saltó a lo más alto de la tabla de artilleras. Los otros tantos fueron de Analía Baíni (3), Miguelina Pais (3) y Luciana Ardaiz, descontando Norma Espíndola.

También ganó con total autoridad el escolta, Rejunte LAU, que doblegó a Las Bravas por 10 a 2 y se mantiene a solo una unidad de la cima. Las dianas del ganador fueron convertidas por Daiana Raffo (4), Melina Ahumada (3) y Laura Rojas (3), en tanto Sonia Tandi y Susana Valenzuela recortaron diferencias.

Puede interesarte

En la tercera posición aparece Barca Pilar, que le ganó sin mayores inconvenientes a Pilar City por 3 a 0 gracias a las conquistas de Marisol Requena (2) y Andrea Romero.

El cuarto pasajero en la lucha por el título es Sport Pilar, que se ubica cuarto a solo tres puntos de la cima y esta vez batió con contundencia a Scabioneta por 10 a 2. La mejor del choque fue Cecilia Rodríguez, que resultó imparable para las defensoras rivales y convirtió siete goles. Los otros fueron obra de Marcela Domingo, Adriana Peña y Vanesa Luján. Andrea Gómez en dos oportunidades señaló los goles del perdedor.

Sacachispa FC tampoco su anduvo con chiquitas y despachó a 70/30 por un amplio 8 a 2 por los goles de Cabrera Cubilla (3), Myriam Cabaña (2), Flavia Carminatti, Elsa Hernández y Griselda Tejera, descontando Carolina González y Natalia Molina.

La fecha se completó con el triunfo de De Taquito, que sumó su primera victoria en la temporada al doblegar a Racing por 3 a 0.

Tras esta fecha, la tabla de posiciones es liderada por Poli Agustoni con 31 puntos, la posición de escolta es de Rejunte LAU con 30 y luego se encolumnan Barca Pilar con 29, Sport Pilar con 28, Las Bravas 23, Sacachispa FC 22, Scabioneta 21, Racing 20, 70/30 y Pilar City 18, El Trébol 16, Juegan con Pasión 15 y De Taquito 7.

La próxima fecha se disputará el jueves 20 desde las 19 y contendrá un duelo excluyente entre Rejunte LAU y Poli Agustoni, los dos primeros de la tabla. Tamb ién se verán las caras quienes marchan tercero y cuarto: Barca Pilar y Sport Pilar. La jornada se completará con los partidos Juegan con Pasión-Sacachispa FC, 70/30-Pilar City, Scabioneta-Racing y De Taquito-Las Bravas.

La tabla de goleadoras muestra arriba a María Martínez (Poli Agustoni) con 30 tantos, Laura Rojas (Rejunte LAU) ahora es segunda con 28 y más abajo aparecen Cecilia Rodríguez (Sport Pilar) con 20, Norma Espíndola (El Trébol) y Marcela Domingo (Sport Pilar) tiene 17, Marisol Requena (Barca Pilar) 15, Analía Baíni (Poli Agustoni) y Andrea Romero (Barca Pilar) 14, Romina Medina (Las Bravas) 12 y Analía Figueredo (Poli Agustoni) 11.