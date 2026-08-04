En las canchas dispuestas en el Polideportivo Municipal de Pilar se disputaron los encuentros correspondientes a la 10° fecha de la Liga Municipal de Fútbol 7 Femenino, uno de los certámenes organizados por la comuna a través de la dirección general de Deportes.

Fue una fecha más que importante en el torneo y que además arrojó múltiples emociones. Tantas que se anotaron 24 goles en los 10 cotejos de la jornada.

En la Zona “A”, el líder Las Lobis no afloja y en esta ocasión derrotó a A Todo o Nada Violeta por 2 a 0 gracias a las conquistas de Ayelén Martínez y Mora Librada. De esta forma, se mantiene en lo más alto del grupo y con tres puntos de ventaja.

La posición de escolta es propiedad de Manzone FC “B”, que con los gritos de Maité Mamaní, Kelly Condorí y Carla Solari, superó a Flecha Azul por 3 a 1. El descuento de las de San Alejo fue anotado por Yasmín Rodríguez.

Carpe Diem y De Taquito armaron un partido parejo, cerrado y que terminó igualado 0 a 0, por lo que ninguno de los dos equipos le pudo sacar todo el jugo al compromiso.

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A su turno, Scabioneta “A” protagonizó la goleada de la fecha al batir por 5 a 0 a Las Pibas FC. Los tantos fueron convertidos por Norma López (3), Yadira Blanco y Yanina Escobar. Finalmente, Racing Club derrotó a La Lonja Fútbol Femenino por 2 a 0 por los goles de Ainara Basualdo y Viviana Villar.

La tabla de posiciones de la Zona “A” es liderada por Las Lobis con 29 puntos y luego se ubican Manzone FC “B” 26, Carpe Diem 23, Scabioneta “A”, Racing Club y De Taquito 20, A Todo o Nada Violeta 16, Flecha Azul 15, La Lonja FF 12, Alta Pinta 5 y Las Pibas FC 4.

Tras el receso invernal, la próxima fecha se disputará el sábado 8 de agosto, por la Zona “A” se medirán De Taquito-Racing Club, Carpe Diem-Manzone FC “B”, Flecha Azul-Las Lobis La Lonja FF-Las Pibas FC y A Todo o Nada Violeta-Scabioneta “A”.

Zona “B”

En la zona “B” el liderazgo es de Polideportivo Agustoni, que en un partidazo venció a Las Bravas por 3 a 0. Las artilleras del puntero fueron Jennifer Reyes (2) y Florencia Figueredo.

A solo un punto lo persigue Agustoni FC, que también sigue adelante con su buena campaña y batió por 2 a 0 a El Trébol FC. En este caso, los goles fueron ora de Valentina Ramírez y Rocío Fleitas.

Con un doblete de Soledad Rojas y otro tanto de Vanesa Galeano, Scabioneta “B” le ganó por 2 a 1 Las Tóxicas, que descontó por intermedio de Florencia Ibarola.

Leonas de Pilar venció por 1 a 0 a Villa Astolfi gracias a la solitaria anotación de Ayelén Viveros, en tanto Manzone FC se valió de un tanto de Brenda Sandoval para ganarle a A Todo o Nada Rosa por 1 a 0.

La Zona “B” tiene como líder a Poli Agustoni con 28 puntos y Agustoni FC lo sigue de cerca con 27. Luego se encolumnan Scabioneta “B”, Las Bravas y Leonas de Pilar 23, Manzone FC 21, A Todo o Nada Rosa 17, El Trébol FC 15, Las Tóxicas 13 y Villa Astolfi 10.

Luego de las vacaciones de invierno, la 11° fecha tendrá los encuentros Las Bravas-Scabioneta “B”, Poli Agustoni-Manzone FC, El Trébol FC-Las Tóxicas, A Todo o Nada Rosa-Villa Astolfi y Leonas de Pilar-Agustoni FC.

La tabla de goleadoras muestra como líder a Norma López (Scabioneta “A”) con 10 tantos y luego anotan sus nombres Anahí Fernández (Las Lobis) y Maité Mamani (Manzone FC “B”) con 9, Kelly Condorí (Manzone FC “B”) con 8, Ayelén Martínez (Las Lobis), Carla Solari (Manzone FC “B”), Sofía Ramírez (Agustoni FC) y Florencia Ibarola (Las Tóxicas) con 7, mientras que con 6 tantos aparecen Thiara Naranjo (Las Lobis) y Soledad Rojas (Scabioneta “B”) con 6.