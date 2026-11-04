La Liga Municipal de Ajedrez, uno de los certámenes organizados por la Comuna a través de la dirección general de Deportes, ya ha ingresado en su tramo decisivo y resta poco tiempo para que conozca a sus ganadores.

En esta ocasión, la 4° fecha del torneo que reúne a alumnos de las sedes de la Escuela Municipal de Ajedrez que funcionan en los Clubes Municipales, efectuó su nuevo encuentro en el Centro Cultural Federal (CCF) de Pilar.

“En esta ocasión participaron más de medio centenar de jugadores, que se enfrentaron a un campeonato de seis rondas, con formato de 5 minutos más 5 segundos de adición a cada jugada”, explicó el Maestro Boris Papez, uno de los docentes a cargo de la Escuela Municipal de Ajedrez.

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La fecha fue dominada por los representantes del Club Municipal Del Viso, que ocuparon las cuatro primeras posiciones de la jornada y le dieron a la institución una sólida ventaja en la tabla por entidad.

En lo individual, el ganador fue Samuel Llerena, quien ganó todas las partidas y se quedó con la victoria al sumar 6 puntos. Esa gran performance también le sirvió para saltar a lo más alto de la tabla general.

En la segunda ubicación igualaron otros dos representantes del Club Municipal Del Viso: Yanina Olmos y Kevin Villaverde con 5 puntos, en tanto Natanael Zapata, también de Del Viso, fue cuarto con 4,5 unidades.

Con 4 puntos finalizaron Ailén Carmona (CCF/Rusticucci), Eduardo Pedernera (Club Municipal Tribarrial), Elías Martínez (Del Viso), Fernando Santillán (CCF/Rusticucci), Bautista Cisneros (Tribarrial), Demián Amaya Olmos (Del Viso) y Bastian Villaverde (Del Viso).

Más atrás, Franco Palacios (CCF/Rusticucci), Santiago Rivarola (CCF/Rusticucci) y Ezequiel Álvarez (Club Municipal Manuel Alberti) finalizaron con 3,5 puntos.

Con 3 unidades se ubicaron Marcos Michel (Alberti), Santiago Benítez (Del Viso), Alexis Guillén (Tribarrial), Vladimir Torrez (Club Municipal Luchetti), Máximo Cabrera (Alberti), Felipe Vargas Rodríguez (Del Viso), Ciro Rojas (CCF/Rusticucci) y Dylan Camacho (Alberti). Por su parte, Rosmary Rojas González (Tribarrial) y Alejo Gómez (Club Municipal Astolfi/Manzone) suman 2,5.

Finalmente, Bastian Barros (Del Viso), Iván Romero (Astolfi/Manzone), Santino Chiarotto (Club Municipal Peruzzotti), Joel Orbegozo (Club Municipal Lagomarsino), Francisco Gallardo (Astolfi/Manzone) y Chloe Saucedo (Alberti) acabaron con 2.

General

Tras esta fecha y cuando solo resta una jornada, la Liga Municipal de Ajedrez es liderada por Samuel Llerena con 17 puntos, escoltado por Yanina Olmos con 16, en tanto Elías Martínez y Kevin Villaverde suman 14,5 y el top 5 lo completa Natanael Zapata con 14.

Luego aparecen Franco Palacios 13,5, Vladimir Torrez 13, Felipe Vargas Rodríguez 12, Santiago Rivarola 11,5, Demián Amaya Olmos 10,5, Bastian Villaverde 9,5, Eduardo Pedernera 9, Santiago Benítez 8,5, Fernando Thames (Del Viso), Fernando Santillán (CCF/Rusticucci) y Emiliano Fernández (Tribarrial) 8 y Bastian Barros Milazzo (Del Viso) 7,5.

Las primeras 20 ubicaciones luego tienen a Alexis Guillén (Tribarrial) 7, Donato Martínez (Del Viso) 6,5, Guadalupe Mayeregger (CCF) y Máximo Cabrera (Lagomarsino) 6.

La tabla por instituciones es encabezada por el Club Municipal Del Viso con 155,5 puntos y una buena ventaja sobre el CCF/Rusticucci, que acumula 70,5 unidades. El tercer lugar lo ocupa el Club Municipal Tribarrial con 67,5.

En la cuarta posición quedó el Club Municipal Lagomarsino con 28,5 puntos, el Club Municipal Manuel Alberti es quinto con 15, el Club Municipal Luchetti marcha sexto con 14, el Club Municipal Peruzzotti tiene 8 puntos y es séptimo, en tanto el Club Municipal Astolfi/Manzone Cierra con 6,5 unidades.

