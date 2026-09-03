En las canchas dispuestas en el Polideportivo Municipal de Pilar, se disputaron los encuentros correspondientes a la 11° fecha de la Liga Municipal de Fútbol 7, uno de los certámenes organizados por la Comuna a través de la dirección general de Deportes.

La competencia ya ha comenzado a doblar el codo de su cronograma y cada una de las zonas en que se divide la etapa regular, ya empezó a definir candidatos a pelear definitivamente por la corona.

Bajo el sol de los últimos días de agosto y a lo largo de una extensa jornada, vieron acción todos los equipos que participan del campeonato, configurando una fecha de muy buenos partidos y múltiples emociones. Tantas, que se registraron 31 goles en 10 cotejos, a razón de más de tres gritos por pleito.

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En la Zona "A", la gran novedad fue la caída del puntero Las Lobis, que perdió a manos del eficiente Flecha Azul. Las chicas del barrio San Alejo se impusieron 2 a 0 por los goles de María Coronel y María Aranda y no solo engrosaron su puntaje sino que además calentaron la pelea por la cima.

El que aprovechó a medias el resbalón del líder fue el escolta Manzone FC "B", que no pudo pasar del empate 1 a 1 con Carpe Diem (que se ubica tercero) por lo que solo logró recortar un punto. Los goles fueron obra de Jimena Bordón para Carpe Diem y de Mayté Mamani para las manzonenses.

Racing Club subió al cuarto puesto luego de doblegar 2 a 1 a De Taquito por los gritos de Laura Cáceres y Viviana Villar, descontando Evelyn González.

La goleada de la jornada la materializó A Todo o Nada Violeta, que no tuvo piedad de Scabioneta 1 y le ganó por 5 a 0. En este caso, los tantos fueron Sasha Peralta (2), Marcela Domingo, Milagros Hernández y Adriana Peña.

Finalmente, gracias a las conquistas de Naomi Tomás, Belén Sánchez y Tatiana Villalba, La Lonja Fútbol Femenino superó a Las Pibas FC por 3 a 0.

La Zona “A” es lidera por Las Lobis con 30 puntos y luego se encolumnan Manzone FC B 28, Carpe Diem 25, Racing Club 23, Scabioneta y De Taquito 21, A Todo o Nada Violeta 19, Flecha Azul 18, La Lonja FF 15, Alta Pinta y Las Pibas FC 5.

Zona “B”

En la Zona "B" sigue firme en la punta el equipo del Polideportivo Agustoni, que venció por 3 a 1 a Manzone FC 1 "A". Los goles del Poli los anotaron Jennifer Reyes (2) y Miguelina Paíz, mientras que el descuento fue de Brenda Sandoval.

Agustoni FC también sigue con su estupenda campana y esta vez goleó a Leonas de Pilar por 4 a 0 para continuar a solo un punto de la cima. Los goles fueron de Marleni Becerra (2), Alejandra Pérez y Valentina Zeller.

El Trébol FC y Las Tóxicas repartieron puntos al igualar 1 a 1 por las conquistas de Norma Espíndola y Laura Benítez, en tanto Las Bravas, por las apariciones goleadoras de Paula y Gisel Villanueva, batió a Scabioneta "B" por 2 a 1. el descuento fue obra de María Maldonado.

Por último, A Todo o Nada Rosa se impuso sobre el colista Villa Astolfi por 2 a 0. En este caso, inflaron redes Abril Ortigoza y Priscila Peralta.

La tabla de posiciones de la Zona “B” es comandada por Poli Agustoni con 31 puntos y más abajo aparecen Agustoni FC 30, Las Bravas 26, Scabioneta B y Leonas de Pilar 24, Manzone FC 22, A Todo o Nada Rosa 20, El Trébol FC 17, Las Tóxicas 15 y Villa Astolfi 11.

La tabla de goleadoras es liderada por Norma López (Scabioneta) y Mayté Mamani (Manzone FC B) con 10 tantos y abajo se ubican Anahí Fernández (Las Lobis) con 9, Jennifer Reyes (Poli Agustoni) y Kelly Condorí (Manzone FC B) con 8, Ayelén Martínez (Las Lobis), Carla Solari (Manzone FC B), Sofía Ramírez (Agustoni FC) y Florencia Ibarrola (Las Tóxicas) con 7, mientras que Thiara Naranjo (Las Lobis) suma 6.

La próxima fecha contendrá los siguientes encuentros: Manzone FC B-De Taquito, Las Lobis-Carpe Diem, La Lonja FF-A Todo o Nada Violeta, Scabioneta-Flecha Azul, Manzone FC-Las Bravas, Scabioneta B-El Trébol FC, Villa Astolfi-Poli Agustoni, Las Tóxicas-Leonas de Pilar, Agustoni FC-A Todo o Nada Rosa y Racing Club-Las Pibas FC.