En las instalaciones del Club Municipal Del Viso se disputaron las partidas correspondientes a la 2° fecha de la Liga Municipal de Ajedrez, uno de los certámenes organizados por la Comuna a través de la dirección general de Deportes.

Fue otra extensa y atractiva jornada del mejor ajedrez y que además deparó múltiples emociones, teniendo en cuenta que la competencia va entrando en calor y va definiendo a los candidatos a la corona.

El ganador de la fecha en lo individual fue Kevin Villaverde, que es alumno de la sede de la Escuela Municipal de Ajedrez que funciona en el Club Municipal Del Viso. El podio lo completaron otros dos representantes delvisenses: Natanael Zapata y Samuel Llerena. Con estos resultados, la entidad de Del Viso se afianzó en la cima de la tabla de valores por institución.

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El certamen ha sido dividido en varias fechas a lo largo del año y en cada una de ellas se entregan puntos. Al final del calendario, el que más puntos sume se consagrará campeón de la Liga Municipal y en paralelo hay una table por institución.

“Fue otra gran fecha de esta competencia que es todo un éxito. Recordemos que la Liga es para jugadores de todas las edades y de todos los niveles de juego, siempre que sean alumnos de la Escuela Municipal”, destacó el director general de Deportes, Fernando Trillo, al tiempo que destacó “la gran participación de jugadores llegados desde todos los Clubes Municipales en donde funciona nuestra Escuela Municipal de Ajedrez”.

Esta 2° fecha, como es habitual, se jugó a 5 rondas a una cantidad de tiempo de 5 minutos más 5 segundos de adición a cada jugada.

Tablero

Luego de cinco rondas intensas y de buen nivel deportivo, el primer puesto fue para Kevin Villaverde del Club Municipal Del Viso, quien sumó 4,5 puntos y le ganó por el criterio de desempate usado a Natanael Zapata, del mismo club, quien también reunió 4,5 unidades. El podio lo completó Samuel Llerena, alumno la entidad delvisense, con 4 puntos.

Con 4 unidades también finalizaron Franco Palacios (Centro Cultural Federal/Microestadio Rusticucci), Fernando Thames (Del Viso), Mateo Corvalán (CCF/Rusticucci) y Felipe Vargas Rodríguez (Del Viso). Por su parte, Elías Martínez (Del Viso), Vladimir Torres (Club Municipal Luchetti), Yanina Olmos Del Viso), Emiliano Fernández (Club Municipal Tribarrial), Santiago Benítez (Del Viso) y Jorge Vargas (Del Viso) acumularon 3 unidades.

Luego aparecen Bruno Del Bueno (Tribarrial) y Bastian Villaverde (Del Viso) con 2,5, en tanto Damián Olmos (Del Viso), Santiago Rivarola (CCF/Rusticucci), Máximo Jaquet (Tribarrial), Ian Vargas (Del Viso), Felipe Llovel (Club Municipal Lagomarsino), Tomás García (Lagomarsino), Juan Benítez (Tribarrial) y Matías Rocha (Lagomarsino) acumulan 2 unidades.

Más abajo, con 1,5 puntos, se ubican Bastian Barros Melazzo (Del Viso) y Bautista Hermosi (Lagomarsino), mientras que Donato Martínez (Del Viso), Renata Llovel (Lagomarsino), Lorenzo Ovenat (Tribarrial) y Facundo Rodríguez (Lagomarsino) acabaron con 1 puntos. Por último, Lucas Cisneros (Del Viso) cerró sin puntos.

Tras las dos primeras fechas, la tabla general es encabezada por Kevin Villaverde con 9,5 puntos, escoltado por Natanael Zapata con 8 y luego aparecen Yanina Olmos, Samuel Llerena, Franco Palacios y Felipe Vargas Rodríguez todos con 7 unidades. El top 10 lo completan Elías Martínez y Valdimir Torres con 6, Bastian Villaverde que reúne 5,5 puntos y Emiliano Fernández con 5.

Por clubes

En este 2° fecha, el Club Municipal Del Viso le sacó máximo provecho a la localía y sumó 42 puntos para ganar la jornada. Además, el Tribarrial y el Peruzzotti acumularon 10,5 unidades, el Centro Cultural Federal/Microestadio Rusticucci sumaron 10, el Club Municipal Luchetti 3 y el Peruzzotti no logró acumular puntos.

En la tabla general por clubes, Del Viso quedó al tope con 80 puntos, el Tribarrial aparece segundo con 29,5, el Centro Cultural Federal/Rusticucci suma 28, en tanto Lagomarsino es cuarto con 10,5, Luchetti llegó a los 7 puntos y Peruzzotti se quedó con 4.