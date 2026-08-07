El piloto pilarense Franco Colapinto fue víctima de un robo durante sus vacaciones en Italia, según confirmó él mismo a través de sus redes sociales, en medio del receso de la Fórmula 1.

El corredor de Alpine reveló, en un posteo y una historia de Instagram, que le sustrajeron "todo" y detalló la pérdida de varias prendas de ropa y una matera con su respectivo mate.

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Sin precisar cómo ocurrió el hecho, Colapinto mantuvo un tono distendido al relatarlo y no habría sufrido heridas. Sobre los elementos robados, ironizó: "Estoy seguro que no les va a gustar el mate".

“Más seguro que Europa”

El piloto también contó que publicó sus "últimas fotos" usando la ropa que le robaron y deseó que los ladrones "las disfruten". Además remarcó la ironía de que "europeos le robaran todo a un argentino" y sentenció que, como nunca sufrió un robo en el país, Argentina es "más seguro que Europa".

Colapinto continúa de vacaciones hasta el regreso de la Fórmula 1, que retomará su calendario con la duodécima fecha de la temporada 2026 en el Gran Premio de los Países Bajos, el domingo 23 de agosto en el circuito de Zandvoort.