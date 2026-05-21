La SS Lazio, uno de los clubes históricos de la Serie A italiana, confirmó la realización de jornadas oficiales de scouting en la Argentina durante julio de 2026.



Pilar es una de las dos sedes elegidas: el programa funcionará en el Predio Proyección 7 entre el 27 y el 30 de ese mes.



La convocatoria está abierta a jugadores de entre 8 y 18 años que busquen proyectar su carrera bajo estándares europeos.

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A diferencia de las clínicas deportivas tradicionales, el proyecto no trabaja con franquicias ni intermediarios locales: los participantes tendrán contacto directo con los profesionales que integran la estructura oficial del club romano.

Quiénes lideran el proyecto

El punto diferencial del programa radica en quiénes lo encabezan. Los directores técnicos titulares de las categorías juveniles oficiales de la Lazio y los responsables de scouting institucional viajarán a la Argentina para conducir las jornadas.

Son los mismos profesionales que seleccionan futbolistas para las divisiones formativas del club en Formello, Roma.

Esa presencia convierte a las jornadas en una instancia de evaluación real: los jugadores destacados pueden quedar de manera efectiva en el radar del club italiano, sin pasar por estructuras intermediarias.

El programa se desarrollará en dos predios de la provincia con infraestructura de primer nivel. La primera sede es Berazategui, donde las actividades se realizarán en el Predio Ardora entre el 22 y el 25 de julio.

Cuatro días después, el scouting desembarca en Pilar: el Predio Proyección 7 recibirá las jornadas del 27 al 30 de julio.



La organización habilitó tres modalidades para adaptarse a los tiempos de cada familia:

Turno mañana: de 9 a 12.

Turno tarde: de 13:30 a 16:30.

Full day: jornada completa de 9 a 16:30, con almuerzo deportivo incluido dentro del predio.



El programa apunta a replicar el día a día de un canterano profesional en Italia, con entrenamientos de alta intensidad y evaluación técnica y táctica en tiempo real.

El eje es el scouting institucional activo: quienes observan a los jugadores son quienes efectivamente toman decisiones dentro de la cantera oficial de la Lazio, señalaron desde la organización.



La llegada del club romano se enmarca en la creciente presencia de clubes europeos en Sudamérica, en un contexto donde Argentina continúa siendo uno de los mercados más observados por los departamentos de scouting internacionales.

