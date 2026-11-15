Este sábado se llevó adelante una nueva jornada deportiva en el Microestadio Municipal Rusticucci.

Las actividades contaron con el acompañamiento del secretario de Gobierno, Santiago Laurent quien destacó: “El deporte une, incluye y genera oportunidades para todos”.

En el Microestadio, y junto a las familias, se llevó adelante una nueva fecha de las Ligas Municipales de Vóley, futbol y Hockey, y una nueva jornada de la Liga de Fútbol Inclusiva de Olimpiadas Especiales, entre otras actividades deportivas.

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“Para nosotros, en Pilar, el deporte es muy importante, porque forma en valores a nuestros chicos y jóvenes, y genera espacios de encuentro para las familias. Vamos a seguir generando espacios para que la comunidad pueda compartir a través del deporte, porque une, incluye y genera oportunidades para todos”, expresó Laurent.

Estuvo también presente en la actividad el secretario de Integración y Desarrollo Comunitario, Juan Manuel Morales.