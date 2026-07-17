Ante una muy buena cantidad de público a lo largo de la extensa jornada, se disputaron los encuentros correspondientes a la 9° fecha de la Liga Municipal de Fútbol 7 Femenino, uno de los certámenes organizados por la Comuna a través de la dirección general de Deportes.

El frío no amilanó a las chicas, que defendieron sus colores con ahínco y protagonizaron 10 partidos más que entretenidos (27 goles en 10 partidos) y aunque las líderes de ambas zonas siguen siendo las mismas, hubo movimientos más que interesantes en ambos grupos.

En la Zona “A”, la escuadra puntera sigue siendo Las Lobis, que no se anduvo con chiquitas y goleó por 7 a 0 al colista Las Pibas FC y ahora goza de una brecha de tres puntos con su escolta. Los goles fueron obra de Anahí Fernández (4), Ayelén Martínez (2) y Jésica Carabajal.

El segundo de la tabla es Manzone FC “B” pese a que no pudo pasar de la parda sin goles con A Todo o Nada Violeta, mientras que Carpe Diem superó a Flecha Azul por 3 a 0.

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De Taquito pegó un buen salto en la tabla al doblegar por 3 a 1 a La Lonja Fútbol Femenino. Las anotaciones las materializaron Evelyn Fernández, Ana Maidana y Daiana Raffo, descontando Alma Alcaraz.

La jornada de este grupo se completó con el empate 1 a 1 entre Scabioneta “A” y Racing Club. Los goles fueron de Verónica Luna para “Scabio” y Rosa Villar Cubas para la “Academia”.

Tras esta fecha, la tabla de posiciones de esta zona muestra arriba a Las Lobis con 26 y luego se ubican Manzone FC “B” con 23, Carpe Diem con 21, De Taquito suma 18, Scabioneta “A” y Racing Club 17, A Todo o Nada Violeta 15, Flecha Azul 14, La Lonja FF 11, Alta Pinta 5 y cierra Las Pibas FC con 3

La próxima fecha (10°) se jugará el sábado 18 y contendrá los cotejos Carpe Diem-De Taquito, La Lonja FF-Racing Club, Manzone FC “B”-Flecha Azul, Scabioneta “A”-Las Pibas FC y Las Lobis-A Todo o Nada Violeta.

Zona “B”

En la Zona “B” la cima sigue siendo propiedad exclusiva de Poli Agustoni, que jugó a buen nivel y con los tantos de Paola Giménez (2) y Jennifer Reyes derrotó a A Todo o Nada Rosa por 3 a 0.

El puesto de escolta es de Agustoni FC, que batió por 1 a 0 a Scabioneta “B” por el grito de Yamila Leguizamón y sigue bien de cerca al otro elenco del barrio.

En la tercera ubicación aparece Las Bravas, que con sumo esfuerzo y un gol de Daisy Samaniego, derrotó por 1 a 0 a Las Tóxicas.

Con un doblete de Norma Espíndola, El Trébol FC se cargó por 2 a 1 un aguerrido Villa Astolfi, que llegó al descuento por intermedio de Laura Herrera.

Finalmente, Manzone FC “A” y Leonas de Pilar repartieron puntos al empatar 1 a 1. Los gritos fueron de Sofía Zárate y Mayra Vega.

La tabla de valores de este grupo tiene como líder a Poli Agustoni con 25 unidades, Agustoni FC acumula 24 y más abajo aparecen Las Bravas 22, Scabioneta “B” y Leonas de Pilar 20, Manzone FC “A” 18, A Todo o Nada Rosa 16, El Trébol FC 14, Las Tóxicas 12 y Villa Astolfi 9.

En esta zona, la próxima fecha contendrá los duelos Poli Agustoni-Las Bravas, Las Tóxicas-Scabioneta “B”, Manzone FC “A”-A Todo o Nada Rosa, Agustoni FC-El Trébol FC y Villa Astolfi-Leonas de Pilar.

La tabla de goleadoras tiene como top scorer a Anahí Fernández (Las Lobis) con 9 anotaciones y luego se ubican (Maité Mamani (Manzone FC “B”) con 8, Kelly Condori (Manzone FC “B”), Norma López (Scabioneta “A”) y Sofía Ramírez (Agustoni FC) con 7 y con 6 conquistas aparecen Thiara Naranjo (Las Lobis), Ayelén Martínez (Las Lobis), Carla Solari (Manzone FC “B”), Viviana León (Leonas de Pilar) y Florencia Ibarrola (Las Tóxicas.