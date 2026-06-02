Tres de tres. Así de bueno fue el saldo para las chicas de las divisiones inferiores femeninas de la Escuela Municipal de Handball de su cruce con SAPA de Marcos Paz, en duelos válidos por la 10° fecha del torneo Apertura de la Primera “F” de la Federación Metropolitana de Balonmano (Femebal).

La jornada se llevó a cabo en el Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci” y las pilarenses cantaron victoria en cancha en Infantiles, Menores y Cadetas, en tanto también triunfaron en Juveniles y Juniors aunque sin transpirar.

Con esta gran cosecha, las dirigidas por Camila Duhau llegaron a los 133 puntos y treparon al tercer lugar de la tabla general de la categoría. Ese listado muestra arriba a AACF Quilmes con 153 y el segundo es Comunicaciones con 142.

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En Infantiles, Muni Pilar marcó claras distancias con su adversario y le ganó por 15 a 6 para quedarse 6° en la tabla de valores con 24 puntos, a 6 unidades de los líderes Comunicaciones y All Boys. Al final del primer tiempo, las locales ya ganaban 8 a 4.

Las goleadoras de la escuadra pilarense fueron Alma Padilla e Isabella Meneses Rojas con seis goles cada una. También tuvieron minutos de acción Araceli Gómez (1), Luciana Slusarski, Cristal Gómez, Aitana Medina Matos (2) y Helena Rojas.

A su turno y en un verdadero partidazo, las Menores festejaron un gran triunfo al vencer por 27 a 24 y quedaron 10° en la tabla con 20 unidades. Al final del período inicial, Pilar ganaba ajustadamente por 14 a 13.

La figura del choque fue Celena Fontela, autora de 13 goles pero las dueñas de casa también contaron con los aportes de Nerea Rojas, Alma Padilla, Lara Polo Benítez (2), Maitena Ríos (9), Brisa Egea (1), Juliana Belizán, Emma González Cherullo (1) y Milva Quintana.

El triplete se consumó con el éxito de las Cadetas, que tras un parcial de 13 a 9 acabaron ganando por 24 a 19 para seguir prendido en la lucha grande: marchan cuartas con 26 puntos.

Sofía Caballero Reyes anotó 9 goles y lideró la ofensiva pilarense. Las dirigidas por Duhau también tuvieron en cancha a Clara Danylyszyn, Oriana Rojas (1), Denise Díaz (1), Candela Delicia (6), Tiara Melgar Galliussi (2), Delfina González Díaz (4), Antonella Batalla García, Maitena Ríos, Kiara Solan, Catalina Lomazzo, Tihara Quintana, Brisa Gómez y Martina Núñez (1).

Las Juveniles ganaron los puntos y lideran junto a Círculo General Belgrano, en tanto las Junior también vencieron sin jugar y se ubican 9° con 19 puntos

Por la próxima fecha, Muni Pilar jugará de visitante con Vicente López el domingo 7 de junio.

Mayores

Por la 10° fecha de la Cuarta división, el equipo de Mayores femenino de Muni Pilar tuvo fecha libre y se mantiene 10. La próxima presentación de las pilarenses está pactado pata el sábado 6 de junio a las 18 y contra Escobar. El partido se disputará en el “Rusticucci”.